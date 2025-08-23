Conform IGSU, după activitățile desfășurate în baza de operații, modulului național i-a fost repartizată regiunea Lugo, localitatea Carballedo, zona Os Peares, pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în aceea zonă.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților spaniole și în proximitatea modulului similar din Finlanda, fapt ce „consolidează cooperarea și solidaritatea europeană, precum și capacitatea de furnizare a răspunsului integrat pentru gestionarea situațiilor de urgență majore”, anunță IGSU.

IGSU transmite că prognoza de risc pentru ziua de 23 august se află la nivelul ridicat, iar temperaturile mari, umiditatea scăzută și vântul variabil pot favoriza intensificarea sau reaprinderea focarelor existente, îngreunând eforturile echipajelor de intervenție în misiunile pentru limitarea și stingerea incendiilor înregistrate.

51 de pompieri români se află în Spania unde participă în sprijinul autorităților locale, pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse de incendiile de vegetație uscată.

