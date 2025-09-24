După asasinarea soțului său, Charlie Kirk, au circulat pe rețelele sociale zvonuri neconfirmate care susțineau că Erika Kirk ar fi fost interzisă în România, după ce organizația ei caritabilă, Romanian Angels, ar fi fost implicată în trafic de copii. Romanian Angels a fost un proiect al asociației non profit condusă de Erika, Every Day Heroes Like You, în Constanța, cunoscut pentru campanii precum „Christmas Wishlist” pentru copii.

Erika Kirk a vizitat România fără probleme

Aceste acuzații nu au fost confirmate de nicio investigație oficială, nu există rechizitorii și nici declarații guvernamentale care să susțină ideea unui interdicții. Erika Kirk a vizitat România de mai multe ori pentru activități caritabile fără probleme, iar controversele apărute online se bazează exclusiv pe speculații și zvonuri, notează presa internațională.

Recent, Erika Kirk a devenit CEO al Turning Point USA, după moartea soțului său pe 10 septembrie, care a fost împușcat în timpul unui eveniment universitar în Utah. Într-un mesaj adresat națiunii, Erika a promis că va continua turneul universitar al lui Charlie și va păstra vie moștenirea acestuia: „El nu a renunțat niciodată. Turneul universitar va continua și vor urma și alte turnee în anii care vin.”

Fact-checkerii au subliniat clar că nu există dovezi care să susțină ideea că Erika Kirk ar fi fost interzisă în România sau că organizația ei ar fi fost implicată în activități ilegale.

Toate acuzațiile privind interzicerea Erikei Kirk în România și presupusele implicări ale carității Romanian Angels în traficul de copii sunt nefondate. Autoritățile române și cele americane nu au confirmat niciun abuz sau interdicție, iar Erika Kirk a continuat să desfășoare activități caritabile în România fără probleme. Zvonurile care circulă online reflectă speculații neconfirmate, iar adevărul arată că Romanian Angels rămâne o inițiativă dedicată sprijinirii copiilor din România.

