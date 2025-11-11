Erdogan anunță victime în urma prăbușirii unui avion militar la granița dintre Azerbaidjan și Georgia

De către

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a confirmat existența unor victime în urma prăbușirii unui avion militar de transport la frontiera dintre Azerbaidjan și Georgia, potrivit postului de televiziune NTV.

Erdogan nu a oferit deocamdată un bilanț exact al victimelor, însă a precizat că echipele de căutare și salvare se află la fața locului și că operațiunile sunt în plină desfășurare.

Totodată, autoritățile din regiune au anunțat declanșarea unei anchete oficiale pentru a stabili circumstanțele producerii tragediei.

Potrivit primelor informații neconfirmate, avionul implicat în accident ar fi fost un C-130 Hercules, aparat de transport militar, la bordul căruia s-ar fi aflat militari din Azerbaidjan, Turcia și Georgia.

Incidentul a provocat îngrijorare în rândul statelor din regiune, având în vedere cooperarea militară strânsă dintre cele trei țări. Autoritățile au transmis că mai multe echipe mixte de intervenție au fost trimise în zonă pentru recuperarea victimelor și evaluarea daunelor.

Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare privind cauzele prăbușirii sau condițiile meteorologice în momentul incidentului.

