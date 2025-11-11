Turcia cere peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul Istanbulului – principalul rival politic al lui Erdogan, acuzat de corupție și spionaj

Situație fără precedent pe scena politică din Turcia: procurorul-șef din Istanbul cere o pedeapsă cumulată de până la 2.352 de ani de închisoare pentru Ekrem Imamoglu, primarul capitalei economice a țării și principalul opozant al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu, în vârstă de 54 de ani, aflat în arest preventiv din luna martie, este acuzat de 142 de infracțiuni de corupție, printre care luare de mită, spălare de bani și fraudă împotriva instituțiilor publice.

Un proces cu mize uriașe

Potrivit procurorului Akin Gürlek, ancheta, desfășurată pe parcursul a opt luni, ar fi scos la iveală o rețea uriașă de corupție care ar fi provocat pierderi de 160 de miliarde de lire turcești (aproximativ 3,8 miliarde de dolari) statului turc.

Procurorul susține că Imamoglu ar fi fost „fondatorul și liderul unei organizații criminale” implicate în luare de mită, spălare de bani și deturnare de fonduri publice. În total, 402 persoane au fost puse sub acuzare în același dosar, dintre care 105 se află deja în detenție.

Agenția de presă Anadolu estimează că pedeapsa maximă cumulată pe care o riscă Imamoglu ar putea ajunge la 2.430 de ani de închisoare.

Primarul care l-a învins pe Erdogan

Ekrem Imamoglu, membru al Partidului Republican al Poporului (CHP), este considerat cel mai puternic rival politic al lui Erdogan. El a câștigat alegerile pentru Primăria Istanbulului în 2019 și a fost reales în 2024, învingând candidatul partidului de guvernământ cu aproape un milion de voturi diferență – o lovitură politică majoră pentru președinte.

Imamoglu este totodată candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2028, însă statutul său juridic este acum incert. Autoritățile i-au anulat diploma universitară, acuzându-l că ar fi falsificată – fapt care, potrivit legislației turce, îl descalifică automat din cursa pentru președinție.

Conducerea CHP acuză regimul Erdogan că folosește justiția drept instrument politic pentru a elimina adversarii incomozi.

„Acest proces nu are nimic de-a face cu legea – este o răzbunare politică menită să blocheze candidatul opoziției care a câștigat ultimele alegeri”, a scris liderul CHP, Özgür Özel, pe platforma X.

În fața parlamentului, el a adăugat ironic: „Ne întreabă dacă a fost hoț, trădător, spion, impostor sau escroc electoral. Poate fi toate acestea în același timp? Desigur că nu. Singura lui vină este că a îndrăznit să candideze pentru președinția acestei țări.”

