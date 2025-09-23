Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului (ANM) un punct de vedere oficial referitor la posibilele efecte adverse ale paracetamolului.

Reacția ministrului Sănătății vine după ce președintele american Donald Trump a afirmat că administrarea paracetamolului în sarcină este „probabil asociată cu un risc foarte crescut de autism”.

„Am văzut declaraţia domnului preşedinte, nu mă pronunţ asupra declaraţiei dânsului. Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare şi sigur că voi face o declaraţie şi un răspuns ferm pentru această situaţie. Acum nu am un răspuns clar”, a declarat ministrul, la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că, până în prezent, specialiștii nu i-au semnalat probleme de acest fel și că doar cercetările științifice pot confirma sau infirma eventuale legături. „Cred că rezultatele ştiinţifice şi studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol şi o serie de reacţii adverse”, a adăugat Rogobete.

Recomandare: prudență până la clarificări

Întrebat ce le recomandă oamenilor după declarațiile lui Trump, ministrul a explicat că trebuie așteptată analiza experților:

„Nu ştim dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului să facă o evidenţă cu cele mai recente studii în domeniu. (…) Aşteptăm analiza ANM şi apoi putem discuta în cunoştinţă de cauză.”

Contextul declarațiilor lui Trump

Comentariile controversate au fost făcute luni, la Casa Albă, în cadrul unei conferințe dedicate autismului. „Nu luaţi!. Nu-i daţi copilului!”, a transmis republicanul, declarații criticate de experți care subliniază că afirmațiile nu au fundament științific și pot induce panică, potrivit AFP.

