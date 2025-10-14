Emoții uriașe pentru baraj! Tottenham amână revenirea lui Radu Drăgușin, iar România riscă să-l piardă și pentru finalul preliminariilor

Fundașul de 23 de ani nu a mai jucat de 11 luni la echipa națională, iar planurile londonezilor ar putea afecta și participarea lui la barajul din martie 2026.

Radu Drăgușin traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale. Accidentat grav la genunchi și operat în primăvară, fundașul român al lui Tottenham nu a mai evoluat pentru echipa națională de aproape un an și ar putea rata și ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cu Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Deși a venit în țară la acțiunea lotului și s-a antrenat în sala de forță alături de colegii săi, clubul londonez nu și-a dat acordul pentru convocare. Imaginile publicate de FRF, în care Drăgușin apare la antrenamente, ar fi fost privite cu nemulțumire la Londra, potrivit presei engleze. Tottenham consideră că fundașul trebuie să urmeze un program strict de refacere, fără riscuri, iar reintroducerea sa în competiții ar putea fi amânată până în luna noiembrie.

„În situația actuală, nu ar avea nicio garanție că va prinde atât de multe minute cât se așteaptă lumea. Frank ține să se asigure că nu-i va fi o reintrare pripită”, notează publicațiile britanice.

Selecționerul Mircea Lucescu spera să-l aibă măcar parțial la dispoziție pentru meciurile din toamnă, însă planurile medicale ale clubului londonez au schimbat complet scenariul. Absența sa ar putea deveni o problemă și pentru barajul din martie, acolo unde România ar putea juca fără liderul apărării.

Tottenham ar putea să-l împrumute în ianuarie pentru testarea formei fizice

Fostul scouter al lui Tottenham, Bryan King, a dezvăluit că londonezii iau în calcul o soluție alternativă pentru revenirea treptată a lui Drăgușin:

„Cred că Tottenham va dori să îl împrumute undeva și să îi verifice pregătirea fizică, fără ca el să pună presiune pe echipa lor. Nu ar fi înțelept să riște cu cineva care a fost accidentat pe termen lung. Poate ar fi mai bine pentru Spurs să-l vadă jucând la un alt club, fie în Premier League, fie în Europa”, a declarat King.

Potrivit acelorași surse, managerul danez Thomas Frank ar fi dispus să-l includă în lot abia la finalul toamnei, dacă toate testele medicale indică o recuperare completă. Totuși, o revenire întârziată i-ar putea bloca fundașului șansa de a prinde meciurile decisive pentru calificarea României la Mondial.

Drăgușin are în prezent 37 de meciuri la Tottenham, fără vreun aport ofensiv, și 27 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat un singur gol.

Drăgușin: „Mi-am dorit să vin la lot, dar a fost mai bine să nu…”

Chiar dacă a fost nevoit să lipsească de la meciul cu Austria, apărătorul român a ținut să explice situația medicală și să liniștească suporterii:

„Domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot și eu îmi doream, pentru că-mi lipsește să joc pentru România, dar, în același timp, am înțeles că încă câteva săptămâni în plus… Cred că această accidentare e cea mai complicată din fotbal și necesită mai mult timp decât multă lume realizează. Nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce spun medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care mi-a făcut operația. Au cele mai multe cunoștințe, cea mai mare experiență”, a declarat Drăgușin.

Românul a insistat că își păstrează concentrarea și răbdarea:

„Eu simt că sunt gata, dar, pe termen lung, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea necesară pentru a avea o carieră cât mai lungă. Mi-am dorit să vin la lot, dar a fost mai bine să nu… Cei de la Tottenham își iau toate măsurile ca să revin mai puternic și, într-un punct, să-mi continui cât mai mult cariera”, a completat fundașul lui Spurs.

În aceste condiții, șansele lui Radu Drăgușin de a reveni sub tricolor în 2025 sunt minime. Cu barajul din martie 2026 la orizont, Mircea Lucescu va trebui să găsească soluții provizorii în centrul apărării, în speranța că liderul defensivei va fi complet refăcut până atunci.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!