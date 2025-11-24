Emma Răducanu, în atenția tabloidelor britanice după o ieșire alături de bancherul neozeelandez Jack Coman

Emma Răducanu, jucătoarea de tenis britanică de 23 de ani, locul 29 WTA și câștigătoarea US Open 2021, este din nou în centrul atenției publicului și al presei britanice, de această dată în contextul unei presupuse idile.

Sportiva a fost văzută sâmbăta trecută ieșind din propriul apartament din sud-vestul Londrei alături de un bărbat chipeș, identificat de tabloidele engleze drept Jack Coman, un bancher din Noua Zeelandă. Conform martorilor, cei doi păreau să se bucure de compania celuilalt, deși nu există confirmări privind natura exactă a relației.

Mai târziu, Emma și însoțitorul său au fost observați la meciul de rugby dintre Anglia și Noua Zeelandă, desfășurat la Twickenham în cadrul Quilter Nations Series. Bancherul a stat aproape de sportivă, într-un rând mai sus, iar atmosfera dintre cei doi părea relaxată și prietenoasă.

Pe rețelele sociale, Emma a postat mai multe fotografii din acel weekend. Într-una dintre ele, apare alături de Jack Coman și o prietenă, iar în comentariile postării, o prietenă a sportivului a scris „lovers” („iubiți”). Emma a răspuns comentariului cu trei emoji-uri în formă de inimă, stârnind speculații suplimentare despre posibila lor relație.

CITEȘTE ȘI – Răducanu își schimbă planurile în ultimul moment! Alcaraz poate rămâne fără partenera așteptată la demonstrațiile din SUA

Presa britanică continuă să urmărească evoluția vieții personale a tinerei sportive, iar fanii Emmei Răducanu sunt curioși să afle dacă legătura cu Jack Coman se va confirma în timp drept o poveste de dragoste.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.