Răducanu își schimbă planurile în ultimul moment! Alcaraz poate rămâne fără partenera așteptată la demonstrațiile din SUA

Britanica își anulează prezența la două turnee demonstrative din Statele Unite din cauza unei accidentări.

Emma Răducanu a luat o decizie neașteptată înainte de cele două turnee demonstrative programate în luna decembrie în Statele Unite ale Americii. Jucătoarea britanică trebuia să participe la evenimentele din New Jersey și Miami, unde era așteptată să evolueze din nou alături de Carlos Alcaraz, însă accidentarea suferită la piciorul drept a obligat-o să își anuleze deplasarea peste Ocean. Fanii care au cumpărat bilete în speranța de a-i vedea din nou împreună pe cei doi au primit astfel o veste nedorită.

Răducanu și Alcaraz au format una dintre cele mai urmărite perechi la turneul de dublu mixt de la US Open, competiție reorganizată complet în acest an. Deși au fost eliminați încă din primul tur, interesul publicului a fost uriaș, iar imaginile cu cei doi au făcut înconjurul internetului. Succesul lor mediatic i-a readus rapid în atenția organizatorilor din SUA, care i-au invitat la demonstrația de la New Jersey, programată pe 7 decembrie, britanica urmând să joace și la evenimentul de la Miami, o zi mai târziu.

Conform presei britanice, accidentarea – o contuzie osoasă la piciorul drept – a determinat-o pe fosta campioană de la US Open să renunțe la ambele turnee. Sportiva a preferat să rămână în Europa pentru a se recupera complet și pentru a începe pregătirea pentru sezonul viitor. Organizatorii de la New Jersey încearcă deja să găsească o înlocuitoare, iar Jessica Pegula este prima opțiune, urmând ca, dacă va accepta, să joace împotriva Amandei Anisimova.

Carlos Alcaraz, și el incert pentru turneul demonstrativ din New Jersey

Situația evenimentelor din SUA se complică și mai mult din cauza problemelor medicale ale lui Carlos Alcaraz. Ibericul a acuzat o supra-încărcare musculară la coapsa dreaptă în finala pierdută în fața lui Jannik Sinner la Turneul Campionilor, iar presa spaniolă notează că ar fi deja decis să nu participe la Cupa Davis din această săptămână. Deși anunțul oficial nu a fost încă făcut, toate indiciile duc spre o retragere și de la demonstrația din New Jersey.

Pentru Emma Răducanu, finalul de sezon a fost dificil. După înfrângerea din turul al treilea la US Open în fața Elenei Rybakina, jucătoarea a avut parte de rezultate modeste în turneele din Asia. A câștigat câte un meci la Seul și Beijing, însă a fost eliminată rapid la Wuhan și Ningbo, pentru ca apoi să decidă să nu mai concureze deloc în acest an. Forma slabă a fost pusă pe seama problemelor medicale recurente, care continuă să îi afecteze constanța.

Sezonul rămâne totuși unul mai bun decât precedentul, britanica reușind să arate, în perioadele fără accidentări, că se poate apropia din nou de nivelul celor mai bune jucătoare din lume. Obiectivul său imediat este acum recuperarea completă, pentru a începe noul an în condiții optime.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!