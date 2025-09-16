Elon Musk atacă Borussia Dortmund după mesajul controversat al lui Felix Nmecha legat de moartea lui Charlie Kirk

Reacțiile din Germania și răspunsul miliardarului american

Moartea activistului politic american Charlie Kirk, împușcat la Universitatea Utah Valley, a declanșat reacții puternice și în lumea sportului. Felix Nmecha, mijlocașul Borussiei Dortmund, a transmis pe rețelele sociale un mesaj de condoleanțe, gest care a stârnit dezbateri aprinse în Germania, având în vedere profilul polarizant al lui Kirk.

Inițial, internaționalul german a scris „Dumnezeu să te odihnească în pace. Este o zi tristă”, apoi a revenit cu o clarificare:

„Scopul meu a fost să exprim condoleanțe și să transmit mesajul că ura și violența nu sunt niciodată o soluție. Nici eu nu sunt de acord cu multe dintre opiniile lui Charlie Kirk, dar până la urmă un om a fost ucis în fața soției și a copiilor săi. Cred că exprimarea compasiunii este un gest uman, care nu ar trebui judecat”, a declarat Nmecha.

Publicația Der Spiegel notează că Borussia Dortmund va discuta intern cu fotbalistul despre aceste postări, însă o sancțiune oficială nu este luată în calcul. Totuși, conform BILD, contractul jucătorului ar include clauze care prevăd sancțiuni în cazul publicării unor materiale contrare valorilor clubului.

Elon Musk: „Ce se întâmplă în Europa???”

Controversa nu a rămas fără ecou peste Atlantic. Elon Musk a reacționat pe platforma proprie, X, redistribuind mai multe mesaje critice la adresa Borussiei Dortmund și comentând ironic: „Wow!”. Ulterior, miliardarul a întrebat, tot într-un retweet: „Ce se întâmplă în Europa???”

Mesajele sale vin la doar câteva zile după ce Musk a stârnit alte controverse, cerând „dizolvarea Parlamentului” în Marea Britanie, în cadrul unui miting organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson.

Felix Nmecha, transferat la Dortmund în 2023 de la Wolfsburg pentru 30 de milioane de euro, a bifat până acum 74 de apariții în tricoul galben-negrilor, marcând 9 goluri și oferind 6 pase decisive.

