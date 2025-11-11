Elkann, atac direct la Leclerc și Hamilton! Președintele Ferrari le cere piloților „să vorbească mai puțin și să conducă mai mult”

După eșecul de la Interlagos, șeful Scuderiei a lansat critici fără precedent la adresa celor doi piloți.

Tensiunile de la Ferrari au atins un nivel maxim după Marele Premiu al Braziliei, unde echipa italiană a încheiat weekendul fără niciun punct. Charles Leclerc și Lewis Hamilton au fost nevoiți să abandoneze înainte de final, iar președintele John Elkann a reacționat dur, transmițând un mesaj tăios celor doi piloți: să se concentreze la condus și să lase declarațiile deoparte.

Pentru Ferrari, cursa de la Interlagos a fost un dezastru complet. Leclerc a fost scos din cursă încă din turul 5, fără vreo vină directă, fiind victima coliziunii dintre Oscar Piastri și Kimi Antonelli. Hamilton a rezistat până în turul 37, dar o eroare de estimare în duelul cu argentinianul Franco Colapinto i-a distrus monopostul și i-a pus capăt oricărei șanse la puncte.

Rezultatul a fost devastator pentru Scuderie: zero puncte și o cădere în clasamentul constructorilor, unde Ferrari a coborât pe locul 4, la 36 de puncte în spatele Mercedes și la 4 în spatele Red Bull Racing.

„Avem piloți care trebuie să se concentreze pe condus și să vorbească mai puțin”

Într-o declarație preluată de racingnews365.com, John Elkann nu a menajat pe nimeni. Președintele Ferrari a subliniat că restul departamentelor — mecanicii și inginerii — și-au făcut impecabil treaba, dar că piloții nu se ridică la același nivel.

„Brazilia a fost o dezamăgire uriașă. Dacă ne uităm la clasament, putem spune că mecanicii noștri ar merita să câștige campionatul, având în vedere prestațiile lor, tot ce au făcut la schimburile de pneuri. Dacă ne uităm la ingineri, nu există dubii că monopostul a devenit mai bun. Dacă ne uităm în alte locuri, nu sunt la același nivel. Avem piloți pentru care este important să se concentreze pe condus și să vorbească mai puțin, fiindcă avem curse importante la orizont și nu este imposibil să obținem locul secund”, a declarat Elkann.

Mesajul a fost interpretat ca un atac direct la Charles Leclerc și Lewis Hamilton, considerați responsabili pentru forma slabă a echipei în ultima perioadă.

Totuși, șeful Ferrari a ținut să reamintească faptul că, în alte competiții, echipa a dovedit că poate fi unită și performantă. „În Bahrain am câștigat titlul în WEC, atât la constructori, cât și la piloți. Asta a fost o demonstrație minunată că atunci când Ferrari este unită, poate realiza lucruri grozave”, a completat Elkann.

Statistica arată clar contribuția celor doi piloți: Leclerc a obținut 59,1% dintre cele 362 de puncte ale Ferrari în actualul sezon, fiind constantul echipei în momentele dificile. Hamilton, sosit în Maranello cu speranța de a se reinventa și de a lupta din nou pentru titlu, a recunoscut recent că trăiește „un coșmar în care se află de ceva vreme”.

Criticile publice ale lui Elkann vin într-un moment tensionat, într-un sezon în care Ferrari se confruntă cu presiuni uriașe și așteptări pe măsură. Mesajul președintelui pare să marcheze un semnal de alarmă: în Maranello nu mai e loc de scuze, ci doar de rezultate.

