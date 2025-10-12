Luni dimineață, mișcarea islamistă Hamas urmează să înceapă eliberarea ostaticilor israelieni rămași în Fâșia Gaza, în baza acordului de armistițiu intrat în vigoare, la finalul săptămânii

Anunțul vine cu puțin timp înaintea deschiderii „summitului păcii” de la Sharm el-Sheikh, unde președintele american Donald Trump și liderul egiptean Abdel Fattah al-Sissi îi vor primi pe reprezentanții a peste douăzeci de state, potrivit AFP.

După doi ani de război care au devastat teritoriul palestinian, armistițiul a permis deja întoarcerea a peste jumătate de milion de persoane strămutate în nordul Gazei, conform Apărării Civile, serviciu de urgență aflat sub coordonarea Hamas.

Eliberarea ostaticilor este prevăzută în acordul încheiat între părți, care face parte dintr-un plan în 20 de puncte anunțat la sfârșitul lui septembrie de Donald Trump. Documentul stipulează că, până luni la ora 09:00 GMT (12:00 în România), Hamas trebuie să predea Israelului toți cei 48 de ostatici rămași, vii sau morți, capturați în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023. În schimb, Israelul se angajează să elibereze 250 de deținuți palestinieni condamnați pentru acte de violență și alți 1.700 de prizonieri din Fâșia Gaza, arestați de la izbucnirea conflictului.

„Schimbul va începe luni dimineață, conform acordului, iar deocamdată nu există modificări în calendar”, a declarat pentru AFP, Oussama Hamdane, unul dintre liderii Hamas. În Israel, emoția rămâne puternică. „Vom continua să luptăm până când toți se vor întoarce acasă”, a spus la Tel Aviv Einav Zangauker, mama unui tânăr de 25 de ani încă aflat în captivitate.

„Vă întoarceți acasă”, a transmis emisarul american Steve Witkoff, care a vizitat recent Gaza alături de Jared Kushner și de șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir.

Summitul de luni de la Sharm el-Sheikh, organizat sub egida Egiptului, este prezentat drept un pas decisiv către încetarea definitivă a ostilităților și stabilizarea regiunii. Pe lângă Trump și Sissi, vor participa secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, omologii lor din Italia și Spania, Giorgia Meloni și Pedro Sánchez, precum și alți lideri internaționali. Participarea premierului israelian Benjamin Netanyahu rămâne incertă, în timp ce Hamas a anunțat că nu va lua parte direct la discuții, preferând să comunice prin intermediul mediatorilor egipteni și qatarezi.

În culisele diplomației, însă, negocierile se anunță dificile. Următoarea etapă a planului american vizează dezarmarea Hamas, exilarea luptătorilor și retragerea completă a armatei israeliene din Gaza, puncte considerate „extrem de sensibile” de către reprezentanții mișcării. „A doua fază va fi mult mai complexă decât prima. Sperăm să nu revenim la război, dar dacă vom fi provocați, rezistența va reacționa”, a avertizat Hossam Badran, un alt lider al Hamas.

În teren, bilanțul distrugerilor rămâne uriaș. Echipele de salvare continuă să caute victime sub ruinele orașelor bombardate, în timp ce zeci de mii de palestinieni revin în nordul Gazei, pentru a-și găsi locuințele distruse. Deși armele tac pentru moment, liniștea este fragilă, iar speranța păcii pare să depindă de reușita schimbului de prizonieri și de summitul care urmează să înceapă luni în Egipt.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube