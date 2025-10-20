Elena Rybakina, triumf la Ningbo! Campioana din Kazahstan e la un pas de calificarea la Turneul Campioanelor

Fosta campioană de la Wimbledon a câștigat titlul cu numărul 10 al carierei, după o finală spectaculoasă cu Ekaterina Alexandrova.

Elena Rybakina (9 WTA) a cucerit al 10-lea titlu al carierei, impunându-se în finala turneului WTA 500 de la Ningbo, China. Jucătoarea din Kazahstan a învins-o pe Ekaterina Alexandrova (10 WTA) cu scorul de 3-6, 6-0, 6-2, la capătul unei partide care a durat exact două ore.

Cap de serie numărul 3 la competiția asiatică, Rybakina a revenit spectaculos după un prim set pierdut și a dominat categoric următoarele două acte. Cu 11 ași și doar trei duble greșeli, kazaha și-a impus serviciul devastator și a profitat de ezitările adversarei, care a reușit doar doi ași și o singură dublă greșeală.

A fost a cincea confruntare directă dintre cele două jucătoare, bilanțul general devenind acum 3-2 pentru Alexandrova. Totuși, victoria de la Ningbo confirmă forma excelentă a fostei campioane de la Wimbledon, care și-a adăugat un nou titlu important în palmares.

Rybakina, aproape de calificarea la Turneul Campioanelor

Prin succesul de la Ningbo, Elena Rybakina face un pas uriaș spre Turneul Campioanelor de la Riad, programat între 1 și 8 noiembrie. În cursa pentru ultimul loc disponibil, sportiva din Kazahstan are nevoie de calificarea în semifinale la Tokyo, performanță care i-ar garanta matematic prezența la competiția din Arabia Saudită.

Rybakina beneficiază de prim tur liber la Tokyo, urmând să o întâlnească pe învingătoarea meciului dintre Maria Sakkari și Leylah Fernandez. O victorie în turul al doilea ar aduce-o deja la un pas de obiectivul final – prezența între cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

În acest moment, lista participantelor confirmate la Turneul Campioanelor include: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys și Jasmine Paolini, italianca obținând calificarea chiar în weekendul trecut.

Rybakina rămâne una dintre cele mai constante jucătoare din circuit, cu rezultate solide în toate suprafețele majore, iar forma arătată în Asia o transformă într-o candidată serioasă la trofeul de la Riad.

