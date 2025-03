Președintele USR, Elena Lasconi, și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central (BEC), dosarul pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna mai.

Lasconi a venit la sediul BEC însoțită de mai mulți parlamentari de la USR și de susținători.

Până miercuri, BEC a validat candidaturile depuse de Nicușor Dan (independent) și de Crin Antonescu (Alianța ‘România Înainte’).

Și-au mai depus candidatura Victor Ponta (independent) și Diana Șoșoacă (S.O.S. România).

Ultimul termen pentru depunerea candidaturilor este 15 martie.

Elena Lasconi se va întâlni cu Nicușor Dan. Când va avea loc întrevederea

Președintele USR, Elena Lasconi, a precizat joi că se va întâlni pe 29 ianuarie cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru a discuta despre candidatura la prezidențiale.



‘Am intrat în turul doi. Nu văd cum eu aș putea să mă răzgândesc. Dar sunt un om rațional. O să am și o întâlnire cu Nicușor Dan (…), am fixat eu o întâlnire pentru miercuri. O să discutăm lucrul acesta. Este foarte important să vedem și sondaje. Noi încă nu am comandat sondaje. O s-o facem probabil de săptămâna viitoare încolo. Dar aduceți-vă aminte: ce sondaj oferit publicității anul trecut, vreme de cinci luni, m-a dat pe mine în turul doi? Am auzit că sunt pe locul cinci. Uneori am auzit că sunt pe locul șase. Sincer, nu am încredere în foarte multe sondaje. Am încredere în casele de sondare cu care lucrăm noi, pentru că au dat un rezultat foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat în realitate’, a spus președinta USR pentru Digi 24.

În ce privește faptul că liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, îl susține pe Nicușor Dan pentru prezidențiale, Elena Lasconi a replicat că nu ia ‘personal’ astfel de afirmații și că au ‘tăbăcit-o’ campaniile electorale.

