Candidatul USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, spune că este pentru parteneriatul civil atât în cazul cuplurilor de același gen, cât și în cazul cuplurilor femeie-bărbat: „Politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor”, potrivit Antena 3.

„Părerea mea este că politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor, părerea mea este că, și am curajul să o spun și să răspund la toate întrebările sensibile pe care o să mi le adreseze probabil o grămadă de lume, eu sunt căsătorită cu un bărbat, am un copil, deci familie cum ar veni tradițională”, a spus marți seara la Antena 3 CNN Elena Lasconi.

Ea spune că este în favoarea parteneriatului civil.

„Pe de altă parte sunt pentru parteneriatul civil, și când mă gândesc la asta mă gândesc și la parteneriatul civil pentru persoanele de același gen, dar și pentru persoanele cu genuri diferite, pentru că există multe cupluri în țara asta femeie-bărbat care aduc și copii pe lume și au nevoie de drepturi legale de succesiune, de proprietate, de aparținător în spital”, a mai spus Lasconi. gen, cât și în cazul cuplurilor femeie-bărbat: „Politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor”.

Ea adaugă: „Sunt niște lucruri de bun simț și dacă ești și un bun creștin ar trebui să înțelegi că toleranța este lecția pe care trebuie să o înveți în viața asta”.

