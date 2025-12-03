El e primul antrenor care spune clar că ar prelua naționala! Sabău recunoaște deschis dorința

Ioan Ovidiu Sabău admite că ar accepta funcția de selecționer dacă Mircea Lucescu nu va continua.

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al lui U Cluj, este primul tehnician care declară public că ar fi dispus să preia echipa națională a României, în cazul în care Mircea Lucescu nu își va continua mandatul după barajul cu Turcia. Actualul selecționer, în vârstă de 80 de ani, este așteptat să conducă naționala în duelul din martie, însă o eventuală eliminare ar putea deschide postul.

Sabău a părăsit banca Universității Cluj în luna octombrie, după eșecul de pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 0-2. În momentul despărțirii, întrebat dacă ar prelua echipa națională, tehnicianul a exclus ferm acest scenariu. Totuși, acum recunoaște că în eventualitatea plecării lui Lucescu, ar spune „da” fără ezitare.

„Da, mă gândesc, sigur!” Sabău, sincer despre posibila numire la națională

Pentru Sabău, funcția de selecționer reprezintă un vis. A pregătit doar echipe de club, însă afirmă că parcursul său ar urma logica pe care a avut-o și ca fotbalist, când a trecut treaptă cu treaptă de la nivel juvenil până la prima reprezentativă.

„Dacă aș antrena echipa națională? Nu-mi pot permite să spun în momentul de față pentru că este domnul Lucescu și e prea important pentru mine ca antrenor și om și nu mi-aș permite să…”

„(În cazul în care nu ar mai fi) Da, mă gândesc, sigur, orice antrenor, care, așa cum am fost și ca jucător, mi-am dorit foarte mult să ajung la echipa națională.”

„Mi-am fixat obiectivul pe termen scurt de fiecare dată, la juniori să joc titular, pe urmă să prind prima echipă, apoi să plec la un club important din România, la Dinamo cum ar fi, să joc aici a fost fantastic. Am reușit să prind echipa, după care echipa națională.”

„Și ca jucător am început de la Liga 3, ușor, pași mărunți, dar siguri, de verificare, de maturizare, să văd ce înseamnă meseria asta de antrenor.”

„Sigur că nu aș putea să spun că nu mi-aș dori să antrenez echipa națională, de ce nu? Ar fi un obiectiv și o provocare extraordinară pentru mine dacă s-ar întâmpla acest lucru.”

Declarațiile au fost oferite în cadrul emisiunii „Totul pentru Dinamo”.

În cei 95 de meciuri în care a condus-o pe U Cluj, Sabău a obținut 37 de victorii, 29 de remize și 29 de eșecuri. De-a lungul carierei de antrenor, el a pregătit formațiile U Cluj, Gaz Metan, Gloria Bistrița, Timișoara, FCM Târgu Mureș și Rapid.

