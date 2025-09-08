Întrebat despre posibilitatea ca unii profesori să intre la clasă fără a susține efectiv lecția, ministrul a exclus această variantă

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni seară, că activitatea din unitățile de învățământ se va desfășura marți conform orarului, subliniind că profesorii au nu doar responsabilități prevăzute de lege, ci și o datorie morală față de elevii lor.

„Orele de mâine se vor ține în mod normal. Este o obligație legală, dar și o datorie morală a fiecărui profesor față de elevi”, a precizat Daniel David într-o intervenție televizată.

Întrebat despre posibilitatea ca unii profesori să intre la clasă fără a susține efectiv lecția, ministrul a exclus această variantă. „Nu cred că vor exista asemenea situații. Dacă, ipotetic, s-ar întâmpla, ar ridica probleme legale, privind salarizarea și, în același timp, ar fi un act lipsit de etică. Directorii școlilor trebuie să urmărească atent astfel de aspecte. Din perspectiva mea, școala funcționează normal”, a subliniat el.

Declarațiile ministrului vin în contextul tensiunilor generate de protestele sindicale. Reprezentanții Federației „Spiru Haret” au transmis, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că au cerut demisia lui Daniel David și renunțarea la măsurile adoptate prin Legea 141.

„Prima solicitare este demisia ministrului Educației. A doua vizează abrogarea pachetului de măsuri care afectează sistemul. Președintele nu s-a pronunțat acum pe tema demisiei, iar pentru partea legată de lege a propus o nouă întâlnire, peste maximum două luni, când vom putea discuta pe baza unor cifre clare, privind impactul măsurilor guvernului Bolojan”, a declarat liderul sindical Marius Nistor.

Acesta a precizat că protestele nu se vor opri până la atingerea obiectivelor, adăugând că varianta unei greve generale „nu este exclusă”. Luni, cadrele didactice au pichetat sediul Guvernului și au mărșăluit spre Palatul Cotroceni, unde au reiterat revendicările lor.

