Organizațiile studențești anunță că vor participa la protestul programat de sindicatele din învățământ pe 8 septembrie, în București. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi cheamă pe toți studenții să se alăture mitingului din Piața Victoriei și marșului spre Palatul Cotroceni.

„Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială. Anul şcolar şi cel universitar nu pot începe aşa”, transmit studenții într-un comunicat.

ANOSR acuză lipsa de reacție a autorităților în fața solicitărilor repetate venite din partea elevilor, profesorilor și studenților.

În comunicat se arată că „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate” pune în pericol „calitatea şi echitatea din învăţământ”, iar decidenții dau dovadă de „lipsă de interes” față de realitățile din sistem.

Printre revendicările studenților se numără:

alocarea fondului de burse pe întreg anul calendaristic;

majorarea procentului din salariul minim net pentru calcularea burselor, de la 10% la 17,5%;

posibilitatea ca și studenții cu taxă să primească burse din bugetul de stat;

diversificarea sprijinului financiar din venituri atrase de universități;

eliminarea restricțiilor privind facilitățile la transportul feroviar intern.

„ANOSR îşi arată solidaritatea faţă de studenţi, profesori şi elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echităţii şi asigurării unui sistem educaţional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei în România”, se arată în comunicat.

Profesorii ies în stradă la început de an școlar

Sindicaliștii din educație au anunțat că peste 30.000 de cadre didactice vor protesta pe 8 septembrie, nemulțumite de creșterea normei didactice, comasarea școlilor și reducerea plății cu ora.

„Avem deja 3 săptămâni de pichetare a Ministerului Educației (…) toate acestea creează haos în învățământ”, a declarat președintele Federației Sindicale din Învățământ, Marius Nistor.

Ministerul Educației: Schimbările afectează doar clasele sub efectiv

Oficialii din Ministerul Educației susțin că nu toate festivitățile de început de an școlar vor fi boicotate. Potrivit instituției, reorganizarea unităților de învățământ și creșterea normei didactice vizează în special clasele cu efective foarte mici.

„În majoritatea covârşitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situaţia claselor sub efectiv”, a transmis ministerul, precizând că ponderea învățământului simultan ar putea crește de la 6% la 7,5%, dar că acest nivel rămâne comparabil cu reperele europene.

