Edi Iordănescu, aproape de despărțirea de Legia Varșovia! Românul a vrut să plece după trei înfrângeri consecutive, dar clubul i-a refuzat demisia

Presa poloneză anunță că fostul selecționer și-a oferit rezilierea contractului, însă conducerea Legiei a decis să-i acorde încă o șansă.

Edi Iordănescu traversează cel mai dificil moment de la preluarea echipei Legia Varșovia, după o serie de trei înfrângeri consecutive în toate competițiile. Presa din Polonia scrie că tehnicianul român ar fi fost pregătit să își dea demisia, însă oficialii clubului au refuzat să o accepte, considerând că o schimbare pe banca tehnică nu ar fi soluția potrivită în acest moment.

Echipa antrenată de Iordănescu a pierdut în weekend cu Zaglebie Lubin, scor 1-3, ajungând la doar 15 puncte în 11 etape, un bilanț care a stârnit furia fanilor. Suporterii Legiei și-au exprimat public nemulțumirea, cerând plecarea antrenorului.

Conform publicației Goal Polska, românul le-a transmis conducătorilor clubului că este dispus să plece pentru binele echipei:

„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul. Se pare că a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.”

Totuși, șefii clubului din Varșovia au refuzat să accepte rezilierea. „Conducerea Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”, mai notează sursa citată.

Dacă ar fi să părăsească echipa de comun acord, Edi Iordănescu ar trebui să achite 400.000 de euro clubului. În schimb, în cazul unei demiteri, aceeași sumă ar urma să-i fie plătită românului drept despăgubire contractuală.

Legia, cel mai slab start de sezon din ultimii ani: doar 15 puncte după 11 meciuri

Formația poloneză se află într-o perioadă neagră, iar presa locală a scos în evidență faptul că Legia trece prin al treilea cel mai slab început de sezon din acest secol.

„Cifrele dezastruoase ale lui Edward Iordănescu. Legia Varșovia a pierdut cu Zaglebie Lubin pentru prima dată în șase ani. Viitorul lui Edward Iordănescu este serios pus la îndoială și nu este de mirare, deoarece echipa a avut un start atât de slab doar de două ori în secolul 21.”, scriu jurnaliștii polonezi.

Cele 15 puncte adunate în 12 etape (echipa mai are un meci restant cu Piast Gliwice) reprezintă al doilea cel mai slab start de sezon pentru clubul din capitală în ultimele două decenii. Doar în sezoanele 2021/22 și 2016/17, Legia a avut un bilanț mai modest, ocupând atunci locuri în a doua jumătate a clasamentului.

Criticile au crescut și din cauza jocului lipsit de consistență. Deși Legia a avut momente bune în Europa, în campionat echipa a arătat vulnerabilitate defensivă și lipsă de inspirație în atac.

Pentru Edi Iordănescu, următoarele zile pot fi decisive. Joi, Legia Varșovia va juca în deplasare cu Șahtior Donețk, în etapa a 3-a din Conference League, iar la finalul săptămânii urmează derby-ul cu Lech Poznań, în campionat.

Două rezultate pozitive ar putea calma spiritele din jurul fostului selecționer al României, însă o nouă înfrângere ar risca să declanșeze finalul unei aventuri poloneze care, până acum, s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipase.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!