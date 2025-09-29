Edi Iordănescu a câștigat duelul românilor din Polonia! Legia a învins-o pe Pogon Szczecin cu 1-0

Legia Varșovia s-a impus grație unui penalty transformat de Rajovic, iar antrenorul român a declarat că obiectivul său este câștigarea titlului.

Edi Iordănescu a bifat o victorie importantă pe banca lui Legia Varșovia, care a câștigat duminică seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 împotriva celor de la Pogon Szczecin, în etapa a 10-a a campionatului Poloniei.

Unicul gol al partidei a fost înscris rapid, în minutul 4, de Mileta Rajovic, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Succesul vine după două remize consecutive, 1-1 cu Rakow și 0-0 cu Jagiellonia, meciuri în care Legia a ratat șansa de a urca mai sus în clasament.

Pentru Pogon Szczecin, portarul Valentin Cojocaru și fundașul central Marian Huja au fost titulari pe toată durata partidei. Transferat de la Petrolul în această vară, Huja a bifat al 10-lea meci oficial în tricoul formației poloneze, în timp ce Cojocaru a intrat în al treilea său sezon la Pogon.

Edi Iordănescu: „Vreau să câștig campionatul Poloniei”

La finalul meciului, antrenorul român și-a felicitat jucătorii și a transmis că ambiția sa principală este câștigarea titlului. „Îmi felicit jucătorii. Era esențial să obținem cele trei puncte. (…) Suntem pe drumul cel bun. Am muncit mult. Construim Legia la care visează suporterii. Vreau să câștig campionatul Poloniei. Am venit aici pentru acest obiectiv. Voi face totul pentru a-l atinge. Nu va fi ușor. Drumul este lung, dar suntem pregătiți pentru această provocare”, a spus Iordănescu, potrivit gol24.pl.

În urma acestui succes, Legia a urcat pe locul 6, cu 15 puncte în 9 meciuri, la patru distanță de liderul Gornik Zabrze. De partea cealaltă, Pogon Szczecin ocupă poziția a 13-a, cu 10 puncte după 10 etape.

Pentru Legia urmează partida de joi, 2 octombrie, pe teren propriu, contra lui Samsunspor, în grupele principale din Conference League.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!