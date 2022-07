E revoltă în Irak după ce mai mulți susținători ai influentului lider şiit Moqtada Sadr au pătruns în Parlamentul țării

O revoltă a izbucnit în Irak după ce mai mulți susținători ai influentului lider șiit Moqtada Sadr au pătruns în Parlamentul țării, dar și în zona celorlalte instituții.

Susţinătorii influentului lider şiit Moqtada Sadr au invadat miercuri Parlamentul pătrunzând în zona verde ultrasecurizată care adăposteşte la Bagdad instituţiile guvernamentale şi ambasadele, pentru a denunţa candidatura la postul de premier propusă de tabăra politică adversă, relatează AFP.

Prim-ministrul Mustafa al-Kazimi a făcut apel la manifestanţi „să se retragă imediat” din zona verde, avertizând într-un comunicat că forţele de ordine vor veghea la „protecţia instituţiilor de stat şi a misiunilor străine şi vor împiedica orice atingere la securitate şi ordine”.

Odată intraţi în zona verde, manifestanţii s-au îndreptat spre Parlament dar poliţia a tras cu gaze lacrimogene pentru a le împiedica avansul, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securităţii.

Însă manifestanţii au reuşit să revină în ofensivă şi „au invadat Parlamentul”, a declarat pentru AFP acest responsabil din Ministerul de Interne care a făcut declaraţii sub acoperirea anonimatului.

„Manifestanţii au pătruns în clădirea Parlamentului”, a anunţat agenţia de presă de stat INA pe contul său de Telegram, potrivit agerpres.ro.

Un corespodent al AFP în zona verde a văzut protestatari transportându-l pe unul dintre ai lor, rănit uşor după tirurile de gaze lacrimogene.

Impasul politic este total în Irak la zece luni după alegerile legislative din octombrie 2021. Cum se întâmplă adesea, tratativele în vederea formării unui guvern şi a numirii unui prim-ministru se prelungesc la nesfârşit, în această ţară multiconfesională unde aceleaşi figuri domină viaţa publică din 2003 şi de la căderea preşedintelui Saddam Hussein.

Manifestanţii de miercuri denunţă candidatura la postul de premier a lui Mohamed Shia al-Sudani, fost ministru pentru drepturile omului şi fost guvernator al provinciei în vârstă de 52 de ani.

El este candidatul „Cadrului de coordonare”, alianţă a facţiunilor şiite pro-Iran care reuneşte formaţiunea fostului premier Nouri al-Maliki şi reprezentanţii Hashd al-Shaabi, foşti paramilitari integraţi în forţele regulate.

Cadrul de coordonare reuneşte anumiţi adversari ai lui Moqtada Sadr, în special pe vechiul său adversar Nouri al-Maliki.

Moqtada Sadr rămâne un jucător important, chiar dacă nu a mai candidat pentru un nou mandat în Parlament. Adept al unor mari gesturi, el a cerut în iunie demisia a 73 dintre deputaţii formaţiunii sale, care reprezentau totuşi prima forţă politică în Parlamentul de 329 de deputaţi.

