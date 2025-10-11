Două aeronave britanice au efectuat misiuni comune de patrulare cu SUA și NATO pe granița rusă

Două aeronave de supraveghere ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au patrulat granița rusă săptămâna aceasta, în cadrul unei misiuni comune cu SUA și NATO, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Regatul Unit, într-un comunicat citat de Reuters și EFE.

Această operațiune, care a durat aproximativ 12 ore, a avut loc joi, iar Regatul Unit a participat cu un avion de supraveghere electronică RAF RC-135 Rivet Joint și cu un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon, care au zburat în total peste 16.000 de kilometri din Extremul Nord și de-a lungul flancului estic al NATO, trecând prin Belarus și Ucraina.

Aparatul RC-135 Rivet Joint este conceput pentru a capta o gamă largă de semnale diferite din spectrul electromagnetic, permițându-i să intercepteze comunicațiile militare, în timp ce avionul P-81 Poseidon, specializat în războiul antisubmarin și capabil să transporte torpile și rachete antinavă, a zburat pe o rută concentrată pe Marea Baltică.

John Healey, ministrul britanic al apărării, i-a felicitat pe cei care au executat misiunea

Misiunea a fost susținută și de un avion cisternă KC-135 Stratotanker al Forțelor Aeriene ale SUA, care ”a extins raza de acțiune operațională” a celor două aeronave RAF, într-o demonstrație de ”unitate transatlantică” între partenerii Alianței, a menționat ministerul britanic.

În declarație, ministrul apărării britanic, John Healey, a descris misiunea ca fiind ”importantă” și a adăugat: ”Aceasta nu numai că oferă informații valoroase pentru a consolida conștientizarea operațională a forțelor noastre armate, dar transmite și un mesaj puternic al unității NATO către (președintele rus Vladimir) Putin și adversarii noștri”.

Healey a felicitat totodată personalul britanic implicat în operațiunea comună și a afirmat că munca lor face Regatul Unit ”mai sigur acasă și mai puternic în străinătate”.

Oficialitățile din Regatul Unit au comentat că operațiunea a avut loc în contextul incursiunilor repetate cu drone și aeronave ruse în spațiul aerian NATO, cu incidente în țări precum Polonia, România și Estonia.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susținut planurile de consolidare a apărării blocului comunitar împotriva dronelor rusești, amintește Reuters.

