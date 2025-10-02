În centrul dezbaterilor de la Copenhaga a fost planul Comisiei Europene pentru un „zid anti-drone”, menit să protejeze continentul de atacurile și provocările Moscovei

La doar câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate ale unor aeronave fără pilot în spațiul său aerian, liderii Uniunii Europene s-au reunit, miercuri, la Copenhaga pentru a discuta despre consolidarea apărării blocului, în fața amenințărilor venite din est. În centrul dezbaterilor a fost planul Comisiei Europene pentru un „zid anti-drone” menit să protejeze continentul de atacurile și provocările Moscovei, notează Reuters.

Deși există un consens privind necesitatea întăririi capacităților de apărare, pozițiile diferă semnificativ în privința implementării. Franța și Germania au ridicat semne de întrebare asupra fezabilității proiectului, în timp ce Grecia și Italia au cerut clarificări legate de beneficiile pentru flancul sudic al Europei, scrie Politico.

Recent, autoritățile europene au denunțat multiple încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei, de la drone detectate în Polonia, până la avioane de vânătoare care au traversat cerul Estoniei. Danemarca nu a desemnat oficial un vinovat pentru incidentele de săptămâna trecută, dar premierul Mette Frederiksen a sugerat că Moscova ar fi responsabilă.

„Europa trebuie să poată răspunde. Avem nevoie de producție proprie de drone și de o rețea comună de apărare care să detecteze și să neutralizeze amenințările”, a declarat Frederiksen.

Ca măsură de precauție, toate zborurile cu drone deasupra teritoriului danez au fost interzise până vineri, iar securitatea summitului de la Copenhaga a fost întărită cu trupe și sisteme anti-drone, furnizate de alte state membre.

Propunerea „zidului anti-drone”, o rețea europeană de senzori și arme, capabile să detecteze și să intercepteze aeronave fără pilot, a fost avansată de Ursula von der Leyen, după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Episodul a scos la iveală lacune serioase în sistemul de apărare aeriană al Europei. Forțele NATO au reacționat rapid, mobilizând avioane de vânătoare, elicoptere și un sistem Patriot, reușind să doboare mai multe drone. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit inițiativa „oportună și necesară”, iar liderii UE au susținut-o în principiu la Copenhaga.

„Rusia va continua să ne testeze. Trebuie să fim pregătiți”, a avertizat premierul finlandez Petteri Orpo.

Deocamdată, Comisia Europeană nu a prezentat un plan detaliat privind costurile sau logistica „zidului” propus. Ursula von der Leyen a precizat că flancul estic va avea prioritate, dar proiectul vizează protejarea întregului continent.

În același timp, Italia și Franța au insistat asupra unei abordări mai cuprinzătoare, care să includă frontierele sudice și sisteme de avertizare timpurie. „Avem nevoie de capacități care să descurajeze atacurile de la distanță mare”, a declarat președintele Emmanuel Macron.

Kremlinul a negat orice implicare în incidentele aeriene recente și a ironizat ideea „zidului anti-drone”. „Istoria ne arată că ridicarea de ziduri nu este niciodată o soluție bună”, a spus purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov.

Summitul de la Copenhaga a fost și scena primelor discuții serioase despre folosirea activelor rusești înghețate în UE pentru finanțarea unui nou împrumut destinat Ucrainei. Propunerea a fost întâmpinată cu sprijin din partea unor state, dar și cu reticență din partea altora. Ungaria a respins ideea renunțării la dreptul de veto, o condiție sugerată de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a debloca procesul.

Liderii celor 27 de state se vor reuni din nou pe 23 octombrie la Bruxelles, într-un summit descris drept „ziua deciziilor” privind utilizarea acestor fonduri.

„Astăzi am făcut un pas înainte”, a concluzionat Costa, referindu-se la progresele în domeniul apărării, deși negocierile de la Copenhaga s-au prelungit cu două ore peste programul inițial.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube