Dopaj în sportul românesc! Un jucător de la Corona Brașov, depistat pozitiv la cocaină

Szabo Pal Krisztian, fost jucător al echipei de hochei pe gheață CSM Corona Brașov, a fost depistat pozitiv la cocaină.

Anunțul a fost făcut de primarul Brașovului, George Scripcaru, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local.

Confirmarea cazului de dopaj și reacția oficialilor

La sfârșitul lunii februarie, conducerea clubului CSM Corona Brașov a decis să rezilieze contractul lui Szabo Pal Krisztian, suspectat de consum de substanțe interzise. Directorul clubului, Bogdan Oancea, a subliniat la acel moment că astfel de comportamente nu vor fi tolerate sub nicio formă.

„Motivul a fost suspiciunea unui comportament nesportiv în afara patinoarului și utilizarea unor substanțe interzise. Nu vom tolera asemenea lucruri sub nicio circumstanță. Vreau să ofer un exemplu clar pentru toți jucătorii noștri”, declara atunci Oancea.

Trei săptămâni mai târziu, suspiciunile s-au confirmat. În cadrul unei ședințe a Consiliului Local Brașov, primarul George Scripcaru a anunțat oficial că jucătorul a fost testat pozitiv la cocaină.

„Am fost informați astăzi că sportivul a fost depistat pozitiv la cocaină. E foarte grav!” a declarat edilul.

Prezent la aceeași ședință, Bogdan Pelin, managerul secțiilor de sporturi de iarnă de la CSM Corona Brașov, a explicat că antecedentele lui Szabo erau cunoscute de club, motiv pentru care fusese monitorizat atent.

„A fost un act de indisciplină. Știam din trecut că are antecedente. A fost verificat periodic și am făcut teste random. În momentul în care am aflat că a fost testat, sportivul și-a asumat și a venit către noi să rezilieze contractul. Și-a asumat până la capăt”, a explicat Pelin.

Szabo Pal Krisztian, doi ani la CSM Corona Brașov

Născut la Gheorgheni, Szabo Pal Krisztian (29 de ani) a jucat pentru ACSH Gheorgheni între 2020 și 2022, iar apoi s-a transferat la CSM Corona Brașov, unde a evoluat până la începutul acestui an. În actualul sezon, jucătorul reușise 5 goluri și 15 pase decisive în 14 meciuri din campionat.

Între timp, CSM Corona Brașov continuă să fie implicată în lupta pentru trofee. Echipa lui Dave MacQueen va juca pe 22 martie, la Sfântu Gheorghe, împotriva Stelei București, în semifinalele Campionatului Național de Hochei. În plus, pe 25 martie, Corona va întâlni ACSH Gheorgheni în semifinalele Erste Liga, într-o serie decisă în sistem „cel mai bun din 7 meciuri”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!