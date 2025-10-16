Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va vizita Japonia la sfârșitul lunii octombrie, înaintea unui summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) prevăzut în Coreea de Sud, a anunțat miercuri secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, citat de AFP, potrivit Bloomberg.

‘Președintele va efectua o vizită în Japonia, apoi va călători în Coreea de Sud pentru summitul APEC, unde liderii vor avea o reuniune’, a declarat Scott Bessent în cursul unui eveniment la Washington, transmis în direct de CNBC.

Summitul APEC urmează să aibă loc pe 31 octombrie și 1 noiembrie, dar data exactă a vizitei lui Donald Trump în Japonia este necunoscută.

Aceasta va fi prima sa călătorie în regiune de la revenirea la putere în ianuarie, într-o perioadă de incertitudine pentru Japonia. Liderii principali ai opoziției caută un candidat unic pentru funcția de prim-ministru pentru îndepărta partidul la putere.

Prima călătorie a lui Trump în acea regiune asiatică

Președintele SUA urmează, de asemenea, să participe la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care va avea loc între 26 și 28 octombrie în Malaezia, pentru a asista la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia.

Această călătorie are loc pe fondul unor tensiuni comerciale sporite între China și Statele Unite, în special în ceea ce privește taxele vamale.

A fost negociat un armistițiu fragil, dar președintele american a amenințat recent că va impune taxe vamale suplimentare de 100% asupra produselor chinezești care intră în Statele Unite, nemulțumit de înăsprirea controalelor impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare.

Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească în timpul summitului APEC. Președintele american amenințase vineri că va anula întâlnirea, dar secretarul trezoreriei a declarat miercuri că se așteaptă ca aceasta să aibă loc.

