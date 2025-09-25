VIDEO. Trump-Putin-Xi-Kim, un ‘Munte Rushmore’ care stârnește controverse

Mai mulți oameni fotografiază o replică a Muntelui Rushmore – însă, în locul foștilor președinți americani, fețele sculptate în cea mai nouă cascadorie comercială din Thailanda înfățișează patru lideri mondiali actuali, scrie AFP.
Expoziția temporară, desfășurată timp de aproape două săptămâni, aduce în centrul comercial Seacon Square din Bangkok chipurile de piatră ale lui Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un și Donald Trump, așezate deasupra standurilor cu echipamente de camping și a unui perete.
