Trump a afirmat că Prințul Harry este „sub papucul” lui Meghan Markle

Președinte american, Donald Trump a declarat că nu intenționează să-l expulzeze pe Prințul Harry din Statele Unite, chiar dacă, anterior, criticase modul în care administrația Biden a gestionat situația acestuia.

„Nu vreau să fac asta. O să-l las în pace. Are destule probleme cu nevasta. E groaznică”, a spus Trump într-un interviu acordat The New York Post, preluat de News.ro. De asemenea, el a afirmat că Prințul Harry este „sub papucul” lui Meghan Markle.

Declarația sa vine după ce Heritage Foundation, un think tank conservator apropiat de Trump, a cerut Departamentului pentru Securitate Internă al SUA să clarifice statutul de imigrant al lui Harry. Organizația susține că autoritățile ar fi putut acorda „în mod necorespunzător” viză prințului, având în vedere că acesta a recunoscut în cartea sa de memorii, Spare, mai multe fapte care îl discreditează.

Trump a fost un critic constant al lui Harry și al lui Meghan Markle. În 2023, el afirma că „nu i-a plăcut ideea” ca cei doi să beneficieze de securitate în SUA și că Harry „a trădat-o pe regină”. Pe de altă parte, fostul președinte l-a lăudat pe Prințul William, fratele lui Harry, numindu-l „un tânăr minunat”.

De-a lungul anilor, relația dintre Trump și ducii de Sussex a fost tensionată. În timpul alegerilor prezidențiale din 2016, Meghan Markle l-a numit pe Trump „misogin” și „diviziv”, iar acesta a reacționat, spunând că declarațiile ei sunt „urâte”.

