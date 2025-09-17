Donald Trump a ajuns la Londra unde va fi primit cu mare fast de Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

donald trump londra
Foto Facebook KWTX News 10, 16 septembrie 2025

Donald Trump a aterizat marți seara pe aeroportul Stansted din Londra pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat cu mare fast timp de două zile, la invitația Regelui Charles al III-lea, relatează AFP.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a fost prezentă la Stansted când avionul prezidențial Air Force One a aterizat la ora locală 21:07 (20:07 GMT).

Înainte de a părăsi Washingtonul, Trump și-a exprimat satisfacția pentru ‘marea onoare’ acordată de această a doua vizită, o premieră pentru un președinte american.

