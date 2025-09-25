Doi cetățeni din EAU și un iranian răpiți în Mali, anunță oficialii

Doi cetățeni emirați și un iranian au fost răpiți în Mali în ultima săptămână de către „indivizi înarmați neidentificați”, a anunțat joi guvernul țării africane, care se confruntă cu o criză de securitate accentuată, scrie AFP.

Doi cetățeni din EAU și un iranian răpiți în Mali

Potrivit autorităților, cei trei au fost răpiți de pe o fermă aparținând unuia dintre ei, situată în apropierea capitalei Bamako. Nu este clar deocamdată cine se află în spatele răpirilor.

Guvernul malian a condamnat incidentele „în cei mai fermi termeni” și a declarat că „toate măsurile corespunzătoare au fost luate, în strânsă colaborare cu partenerii relevanți, pentru eliberarea ostaticilor”.

O sursă de securitate din Mali, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru AFP că se desfășoară o operațiune de căutare și că cei doi provin din Dubai. Incidentul a avut loc la aproximativ 50 de kilometri de Bamako, informație confirmată și de un oficial ales din Mali.

Mali se află într-o criză de securitate severă din 2012, cu zone întinse controlate de grupuri criminale și jihadiste, iar țara a trecut prin lovituri de stat militare în 2020 și 2021, fiind condusă acum de o juntă militară care întâmpină dificultăți în a contracara aceste grupări.

