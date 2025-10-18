Distrigaz Sud Rețele subliniază că, potrivit legislației, are obligația de a opri alimentarea cu gaze, atunci când există riscuri de siguranță

Distrigaz Sud Rețele a anunțat, printr-un comunicat, că echipa sa de intervenție a constatat ruperea unui sigiliu montat cu o zi înainte pe conducta de alimentare cu gaze a blocului din cartierul Rahova, unde s-a produs explozia soldată cu victime. Compania precizează că ruptura s-a produs în urma unei „intervenții neautorizate”.

Potrivit reprezentanților Distrigaz, robinetul de branșament asupra căruia fusese aplicat sigiliul nu a fost avariat în explozie, fiind protejat de o firidă metalică.

„Agentul de intervenție ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie a constatat că sigiliul aplicat în urma intervenției din 16 octombrie fusese rupt, din cauza unei intervenții neautorizate. Robinetul de branșament nu a fost afectat de explozie”, se arată în comunicatul companiei.

Distrigaz Sud Rețele subliniază că, potrivit legislației, are obligația de a opri alimentarea cu gaze, atunci când există riscuri de siguranță, iar reluarea serviciului poate fi făcută, doar după ce instalația interioară este verificată și remediată de o firmă autorizată de ANRE.

Compania amintește că responsabilitatea pentru întreținerea și exploatarea instalației de utilizare a gazelor naturale revine proprietarilor sau locatarilor, care trebuie:

– să asigure funcționarea în siguranță a instalației și aparatelor consumatoare de gaze;

– să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice;

– să remedieze eventualele defecțiuni doar prin operatori autorizați ANRE.

Pentru reluarea furnizării gazelor, clienții trebuie să contracteze un operator autorizat care să remedieze defecțiunile și să transmită către Distrigaz documentele justificative ale intervenției.

Compania precizează că oferă sprijin organelor de anchetă și a pus la dispoziție toate datele solicitate în cadrul investigației privind cauzele deflagrației. „Ne exprimăm compasiunea față de familiile victimelor”, transmite Distrigaz Sud Rețele.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube