Începând din iunie, Discord va introduce reclame video pe aplicațiile sale mobile, marcând un nou pas în direcția monetizării platformei.

Aceste reclame, denumite Video Quests on Mobile, vor permite companiilor să promoveze trailere, anunțuri importante și conținut premium utilizatorilor Discord.

Până recent, Discord a fost o platformă fără reclame, bazându-se exclusiv pe abonamente și funcții premium pentru venituri. Totuși, în martie 2024, compania a introdus primele reclame pe versiunile desktop și pentru console, oferind utilizatorilor recompense pentru jocuri pe PC dacă participau la anumite activități, precum vizionarea unui stream sau testarea unui joc.

Acum, prin Video Quests, dezvoltatorii pot afișa reclame video direct în aplicație, sub formă de trailere și anunțuri despre sezoane noi sau DLC-uri. Utilizatorii vor vedea aceste reclame sub formă de notificări în colțul din stânga jos al ecranului și vor avea opțiunea de a le extinde sau de a le ignora. În plus, pot renunța la promoțiile personalizate sau ascunde reclamele pentru anumite jocuri care nu îi interesează.

Această extindere a reclamelor pe mobil reprezintă o schimbare majoră pentru Discord, o companie veche de 10 ani care, deși populară, încă nu este profitabilă. Potrivit unor surse citate de The New York Times, Discord ar putea lansa o ofertă publică inițială (IPO) până la sfârșitul anului, ceea ce face ca generarea unor noi surse de venit să fie esențială. Deși CEO-ul Jason Citron recunoștea anterior că reclamele ar putea fi nepopulare, realitatea financiară a companiei impune această schimbare.

Situația Discord seamănă cu cea a Reddit, care și-a intensificat strategia de monetizare după listarea la bursă în martie 2024. Reddit a devenit profitabil în octombrie 2024 și a crescut veniturile din publicitate cu 60% într-un singur an, dar acest proces a dus la decizii controversate, precum modificarea politicii API, care a afectat aplicațiile terțe.

Până acum, Discord a implementat reclamele într-un mod considerat minim intruziv, însă această nouă direcție ridică întrebări despre viitorul platformei. Cu introducerea reclamelor video pe mobil, echilibrul dintre utilizatori și publicitate va fi testat mai mult ca niciodată.

