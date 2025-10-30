Declarațiile au fost făcute într-o intervenție online, în cadrul Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”

Dr. Saeed Khatibzadeh, președintele Institutului pentru Studii Politice și Internaționale (IPIS) și adjunct al ministrului de Externe al Iranului, a criticat dur acțiunile Statelor Unite și ale Israelului, susținând că acestea au lansat atacuri asupra Iranului, în timpul unor negocieri individuale.

„Am încercat să avansez negocierile, însă la doar câteva ore mai târziu americanii și israelienii au efectuat o operațiune împotriva Iranului, vizând un comandant ofensiv. Întrebarea mea este: dacă nu exista nicio amenințare iminentă și se purtau negocieri diplomatice, de ce a avut loc această agresiune?”, a declarat oficialul iranian.

Khatibzadeh a sugerat că atacul ar reflecta o „iluzie” a Washingtonului și Tel Avivului privind viitorul geopolitic al Orientului Mijlociu și a făcut apel la dialog și colaborare academică pentru soluții pașnice. „Sper ca această conferință, care reunește savanți și cercetători de renume, să ofere răspunsuri și să contribuie la un Orient Mijlociu mai stabil. Promovarea înțelegerii este esențială pentru noi”, a subliniat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”, într-o intervenție online. Forumul reunește experți internaționali în geopolitică, reuniți pentru a analiza tensiunile regionale și perspectivele de cooperare.

