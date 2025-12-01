6.6 C
Dick Van Dyke dezvăluie secretul longevității sale cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 100 de ani

Foto - Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Legendă a filmului și televiziunii americane, Dick Van Dyke, în vârstă de 99 de ani, a vorbit deschis despre „secretul” care l-a ajutat să ducă o viață lungă și echilibrată. Actorul, celebru pentru rolurile sale din Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, va împlini 100 de ani pe 13 decembrie, însă spiritul său rămâne surprinzător de tânăr.

Într-un interviu acordat revistei People, Dick Van Dyke a spus că a reușit toată viața să evite două emoții distructive: furia și ura. Acesta le consideră factorii principali care „consumă pe dinăuntru” și sunt, în opinia sa, un obstacol în calea longevității.

„Nu am fost niciodată capabil să simt cu adevărat ură. Am crezut mereu că furia este ceva ce te macină pe interior”, a declarat actorul. Deși admite că, la fel ca oricine, a întâlnit oameni pe care nu îi simpatiza, Van Dyke susține că nu a trăit niciodată acea „ură incandescentă”.

Un alt element esențial în viața lui este soția sa, Arlene, în vârstă de 54 de ani, pe care o descrie drept un sprijin vital. „Fără îndoială, povestea noastră de dragoste este cel mai important motiv pentru care nu m-am transformat într-un morocănos retras. Arlene e la jumătatea vârstei mele, dar mă face să mă simt mult, mult mai tânăr”, a scris actorul într-un jurnal publicat recent.

Deși recunoaște că se simte „diminuat, fizic și social”, din cauza vârstei și a pierderii tuturor prietenilor apropiați, Van Dyke spune că rămâne optimist. Ba chiar își păstrează aceeași bucurie copilăroasă: „Mă simt foarte bine pentru 100 de ani. Uneori am mai puțină energie, alteori mai multă, dar niciodată nu mă trezesc într-o stare proastă. Mă simt ca un copil de 13 ani.”

Actorul rămâne activ: a lansat recent cartea „100 Rules For Living To 100”, în care fiecare regulă este inspirată din momente marcante ale propriei vieți. Anul trecut, el a apărut chiar și într-un videoclip Coldplay.

Privind spre moștenirea sa artistică, Van Dyke spune că nu îl interesează cum va fi amintit ca persoană, ci faptul că munca lui continuă să aducă bucurie. „Muzica este cea care rămâne. Atâta timp cât copiii vor cânta Supercalifragilisticexpialidocious sau vor fredona Chim Chim Cher-ee, o parte din mine va fi întotdeauna vie.”

Cu peste șapte decenii de carieră, numeroase premii – patru Emmy, un Tony și un Grammy – și o stea pe Walk of Fame, Dick Van Dyke spune că a trăit „o viață extraordinară, plină și entuziasmantă, la care nu poate avea nicio plângere.”

