Dezvăluire inedită la FCSB! Câte ore vorbesc zilnic Gigi Becali și Mihai Stoica la telefon

Patronul și președintele Consiliului de Administrație discută constant pentru a lua rapid deciziile legate de echipă.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a povestit cât timp petrece zilnic la telefon cu Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor dorește să fie informat permanent despre tot ce se întâmplă la echipă, pentru a putea lua decizii rapide, iar MM este cel care transmite mai departe hotărârile către staff-ul tehnic.

Cei doi au convorbiri telefonice zilnice, iar uneori durata discuțiilor ajunge la cifre impresionante. „Recordul a fost 4 ore și 22 de minute, când am însumat convorbirile în ziua respectivă. Recordul cap-coadă, două ore. La o vreme, convorbirea se întrerupea automat la o oră. Acum nu se mai întrerupe. Nu există zi fără câteva convorbiri. Doar dacă e plecat, dar și de acolo găsește timp”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

FCSB, start dificil de sezon

Chiar dacă legătura Becali–Stoica este constantă și intensă, rezultatele echipei nu sunt pe măsura așteptărilor. Campioana ultimelor două ediții de Superligă trece printr-un început de sezon complicat, cu o singură victorie în primele 9 etape.

FCSB se află abia pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte, la 16 lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova, care domină în acest moment campionatul.

