5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialJustițieDescinderi DIICOT în nouă județe: rețea suspectată de trafic cu motorină, importată...

Descinderi DIICOT în nouă județe: rețea suspectată de trafic cu motorină, importată prin documente falsificate

SocialJustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Acuzațiile includ formarea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au declanșat, joi, o amplă operațiune pentru destructurarea unei grupări suspectate de trafic ilegal cu produse petroliere. Ancheta vizează 37 de percheziții desfășurate la sediile unor firme și la un operator portuar din Constanța, dar și la locuințe din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, scrie news.ro.

Investigația se află în etapa în care cercetările sunt efectuate cu privire la faptă, iar acuzațiile includ formarea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Potrivit datelor preliminare strânse de anchetatori, încă din 2022 ar fi fost format un nucleu infracțional în jurul a două companii străine, specializat în introducerea pe piață a unor cantități de produse petroliere prin acte vamale falsificate. Rețeaua ar fi utilizat infrastructura unui terminal petrolier administrat de o societate cu capital majoritar de stat.

Anchetatorii susțin că folosirea unor declarații inexacte la import ar fi creat dezechilibre pe piața carburanților, permițând unor intermediari fără capacități majore să înregistreze profituri mari. În același timp, mecanismul ar fi permis evitarea taxelor prin nedeclararea veniturilor și contabilizarea unor cheltuieli fără suport real.

DIICOT indică faptul că operațiunile ar fi fost favorizate și de utilizarea unor coduri de acciză care nu presupun depozitare, ceea ce ar fi făcut dificilă verificarea traseului motorinei importate. În acest moment, ancheta se concentrează pe activitatea a 11 companii suspectate că au importat motorină în perioada 2022–2025.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Sergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își caută o nouă echipă la 39 de ani

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Spaniolul va părăsi Monterrey la finalul lui 2025, dar vrea să joace și în 2026: „Nu am de gând să mă opresc”Cariera lui Sergio...

Jumătate dintre tinerii Gen Z trăiesc de la un salariu la altul. Costul vieții, cea mai mare presiune

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Cel mai recent Global Gen Z and Millennial Survey 2025 realizat de Deloitte arată că aproape 40% dintre tinerii generației Z consideră costul vieții...

Cupele europene: Bucurie la U Craiova după 1-0 acasă cu Mainz/ Sezonul dezamăgitor al FCSB continuă după 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad

Fotbal Catalin Serban - 0
Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.