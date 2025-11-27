Acuzațiile includ formarea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au declanșat, joi, o amplă operațiune pentru destructurarea unei grupări suspectate de trafic ilegal cu produse petroliere. Ancheta vizează 37 de percheziții desfășurate la sediile unor firme și la un operator portuar din Constanța, dar și la locuințe din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, scrie news.ro.

Investigația se află în etapa în care cercetările sunt efectuate cu privire la faptă, iar acuzațiile includ formarea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Potrivit datelor preliminare strânse de anchetatori, încă din 2022 ar fi fost format un nucleu infracțional în jurul a două companii străine, specializat în introducerea pe piață a unor cantități de produse petroliere prin acte vamale falsificate. Rețeaua ar fi utilizat infrastructura unui terminal petrolier administrat de o societate cu capital majoritar de stat.

Anchetatorii susțin că folosirea unor declarații inexacte la import ar fi creat dezechilibre pe piața carburanților, permițând unor intermediari fără capacități majore să înregistreze profituri mari. În același timp, mecanismul ar fi permis evitarea taxelor prin nedeclararea veniturilor și contabilizarea unor cheltuieli fără suport real.

DIICOT indică faptul că operațiunile ar fi fost favorizate și de utilizarea unor coduri de acciză care nu presupun depozitare, ceea ce ar fi făcut dificilă verificarea traseului motorinei importate. În acest moment, ancheta se concentrează pe activitatea a 11 companii suspectate că au importat motorină în perioada 2022–2025.

