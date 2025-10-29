Derby inedit în Cupa României! FC Dinamo a învins CS Dinamo

Echipa din Superligă s-a impus cu 3-1 în fața formației din Liga a 2-a, într-un meci disputat pe fondul declarațiilor incendiare ale juristului CSA Steaua.

FC Dinamo București, formația din Superligă, s-a calificat în faza următoare a Cupei României Betano, după victoria cu 3-1 obținută în fața celor de la CS Dinamo, echipa Clubului Sportiv aflată în eșalonul secund. Partida a atras atenția nu doar prin contextul sportiv neobișnuit — două echipe care poartă același nume și culori —, ci și prin reacțiile aprinse care au precedat confruntarea.

Înaintea meciului, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a lansat o serie de acuzații dure la adresa Federației Române de Fotbal și a echipei din Superligă, pe care a numit-o „clonă”, afirmând că adevărata echipă Dinamo este cea a Clubului Sportiv.

„Federația s-a jucat cu bilele ca să nu ajungă Steaua în Cupa României și să fie protejată FCSB, dar nu i-a mers. Și cineva din Federație ar trebui să dea explicații acum că avem meciul Dinamo București vs Dinamo 1948 SA. Cineva ar trebui să ne explice cum se poate ca două cluburi care pretind că sunt același club să joace unul împotriva celuilalt”, a declarat Talpan, conform prosport.ro.

Juristul a adăugat că situația actuală ar fi o dovadă a „haosului din fotbalul românesc” și a susținut că FRF ar trebui să protejeze doar cluburile „curate”, fără datorii și insolvențe.

„Știm că Dinamo 1948 SA nu este de fapt Dinamo București, ci o clonă, precum FCSB. Din păcate, nimeni nu spune acest lucru. În loc să avem cluburi care își plătesc jucătorii și datoriile la timp, avem cluburi țepare, care se fac de rușine în cupele europene”, a continuat Talpan, într-o intervenție care a stârnit numeroase reacții.

Deși comparația cu cazul Steaua–FCSB a fost imediată, situația dinamovistă este diferită: CS Dinamo și FC Dinamo 1948 SA au colaborat de mai multe ori în ultimii ani și nu exclud chiar o posibilă fuziune pe termen mediu, care ar putea reuni palmaresul, suporterii și infrastructura.

Rezultatele de marți din Cupa României Betano

Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3

Csikszereda – Sepsi OSK 0-0

CSM Slatina – CFR Cluj 0-4

CS Dinamo – Dinamo 1-3

Victoria din „derby-ul fraților” dinamoviști îi menține pe elevii lui Zeljko Kopic în cursa pentru fazele superioare ale Cupei României, în timp ce echipa din eșalonul secund, pregătită de Claudiu Niculescu, a arătat potențial, dar a fost depășită în repriza secundă.

Între timp, Cupa României continuă miercuri cu alte partide importante, inclusiv duelul foarte așteptat dintre Gloria Bistrița și FCSB, programat pe stadionul „Jean Pădureanu”.

Directorul clubului ardelean, Eugen Cosma, a confirmat interesul uriaș pentru meci:

„E un meci important pentru Gloria Bistrița și pentru comunitatea de aici. Am făcut toate demersurile necesare și ne-am îngrijit în așa fel încât meciul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Este un interes enorm, am vândut 6.000 de bilete, este sold-out”, a declarat Cosma pentru Digi Sport.

Arena de 7.200 de locuri va fi aproape plină, iar 10% din capacitate a fost rezervată pentru siguranță și pentru galeria oaspeților. Meciul cu campioana României marchează revenirea Gloriei Bistrița pe propria arenă după o absență de un deceniu.

