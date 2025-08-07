Declarație emoționantă despre David Popovici! O sportivă de 12 ani l-a numit modelul ei și a primit un răspuns sincer

Micuța Yu Zidi din China a impresionat la Mondiale, iar admirația ei pentru Popovici a fost răsplătită cu un mesaj de apreciere din partea campionului român.

La doar 12 ani, chinezoaica Yu Zidi a fost una dintre revelațiile Campionatelor Mondiale de Natație de la Singapore. Într-o competiție dominată de nume consacrate, tânăra sportivă a reușit să se facă remarcată prin performanțele sale deosebite: locul 4 în trei probe individuale (200 m mixt, 200 m fluture și 400 m mixt) și o medalie de bronz obținută alături de ștafeta de 4×200 m liber a Chinei, în care a concurat în semifinale.

După încheierea probelor, Yu Zidi a acordat un interviu pentru agenția Xinhua, în care a vorbit despre idolii ei din natația mondială. Deși China are unii dintre cei mai valoroși înotători ai momentului, sportiva originară din Baoding a surprins prin alegerea sa:

„I-am urmărit cursa și interviul de după cursă. Cred că înoată repede, vorbește cu înțelepciune și e foarte talentat”, a spus Yu Zidi despre David Popovici, campionul român în vârstă de 20 de ani, care a câștigat două medalii de aur la Singapore (100 m și 200 m liber).

Admirat în întreaga lume pentru viteza și eleganța sa în apă, Popovici a aflat de cuvintele tinerei chinezoaice și nu a rămas indiferent. El a felicitat-o pentru parcursul său remarcabil și a făcut o comparație sinceră cu propriile rezultate din copilărie:

David Popovici, impresionat: „E chiar rapidă!”

„Am observat-o. Timpii ei la 12 ani sunt mult mai buni decât ai mei la vârsta aceea. Când aveam 12 ani, am stabilit recordul național la 200 m mixt, dar am fost cu 7 secunde mai lent decât ea. E chiar rapidă”, a declarat Popovici.

Această declarație subliniază cât de promițătoare este Yu Zidi, dar și deschiderea campionului român față de noile talente care apar în circuitul internațional.

Tânăra înotătoare a mai mărturisit că o admiră și pe Summer McIntosh, sportiva canadiană care a cucerit 5 medalii la Mondialele din 2025. În special, Zidi dorește să învețe tehnica de întoarcere a acesteia:

„Am învățat multe. De exemplu, vreau să învăț tehnica de întoarcere a lui McIntosh. O iau drept model și sper să devin la fel de bună ca ea”, a spus Zidi.

Competiția din Singapore a fost prima experiență internațională la senioare pentru sportiva chineză, care a simțit din plin emoțiile:

„Campionatele Mondiale sunt mult mai intense decât mi-am imaginat, iar atmosfera e excelentă. În timpul încălzirii, bazinul era foarte aglomerat și animat, însă m-am adaptat bine. Vreau să concurez din nou la următoarea ediție a Campionatelor Mondiale, să lupt cu cei mai buni înotători ai lumii și să încerc să ajung pe podium”.

Până atunci, Yu Zidi își dorește să împărtășească succesul cu cei dragi:

„A fost prima oară când am concurat într-o probă de ștafetă, ceea ce a fost chiar mai entuziasmant decât probele individuale. Acest bronz la ștafetă mă va motiva să continui să muncesc din greu. Chiar după cursă, am vorbit cu familia mea. Vreau să aduc acasă medalia și mascota și să mă bucur împreună cu ei”.

Următoarea ediție a Campionatelor Mondiale în bazin olimpic (50 m) va avea loc în 2027, la Budapesta. Yu Zidi și David Popovici ar putea fi din nou protagoniști.

