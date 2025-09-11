Decizie drastică a FRF! FCU Craiova, exclusă din toate competițiile interne

Problemele financiare și litigiile cu creditorii au adus clubul lui Mititelu în pragul colapsului.

Federația Română de Fotbal a anunțat miercuri o hotărâre istorică: FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile aflate în desfășurare. Verdictul vine după ce echipa retrogradase în Liga a 3-a și fusese penalizată cu 94 de puncte la startul sezonului, din cauza problemelor financiare și a litigiilor deschise de mai mulți creditori.

În ședința anterioară, FRF decisese ca oltenii să înceapă campionatul cu uriașa sancțiune de -94 de puncte. Astăzi însă, forul condus de Răzvan Burleanu a mers mai departe și a dictat cea mai severă măsură: excluderea totală a clubului din competițiile organizate sub egida FRF.

„Excluderea din toate competițiile și retrogradarea în categoria inferioară”

Conform comunicatului oficial transmis de Federație:

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competiţiile în curs şi retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA.”

Totuși, decizia nu este definitivă și poate fi contestată de către clubul din Bănie.

Rezultatele dezastruoase din startul sezonului

Situația sportivă a reflectat și problemele din afara terenului. În primele două etape din Liga a 3-a, FCU Craiova a obținut doar un egal pe teren propriu cu Academica Balș (0-0), iar apoi a suferit o înfrângere umilitoare, 0-6, contra formației Cetatea Turnu Măgurele.

Astfel, clubul patronat de familia Mititelu traversează cea mai neagră perioadă din istoria recentă, riscând să dispară complet de pe harta fotbalului românesc.

