„De rahat, o porcărie!” Discursul exploziv al lui Victor Edvardsen după înfrângerea cu FCSB

Atacantul suedez a recunoscut că echipa sa a fost lecționată, în ciuda posesiei covârșitoare.

Go Ahead Eagles a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața FCSB, în prima etapă din faza principală a Europa League. Rezultatul a provocat frustrare în tabăra olandezilor, iar atacantul Victor Edvardsen (29 de ani) a avut cea mai dură reacție după meci.

„Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut. Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!”, a declarat suedezul pentru Voetbal Primeur.

Edvardsen a recunoscut că FCSB le-a oferit o lecție de maturitate: „Da, sunt frustrat că stăteau pe jos. Ei au multă experiență în Champions League și Europa League. Au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Noi asta trebuie să facem. Să fim un ghimpe în coaste și să nu acceptăm. Trebuie să punem mai multă presiune pe arbitru. Ne-au dat o lecție din care trebuie să învățăm”.

Melvin Boel: „Nu contează posesia, ci să înscrii”

Și antrenorul Melvin Boel a tras concluzii amare după eșec: „Părea că va fi un meci frumos și prima repriză a arătat că așa va fi. Astea sunt legile fotbalului european. Nu contează să ai posesia mingii, ci să înscrii. Păcat, puteam să facem mai mult. Ei au făcut tot posibilul să încetinească ritmul, în timp ce noi încercăm să-l accelerăm. Nu s-a intervenit aproape deloc în acest sens. Al patrulea arbitru a indicat că vor mai fi adăugate câteva minute, dar patru minute nu sunt suficiente. Trebuie însă să ne analizăm pe noi înșine și să recunoaștem că în prima repriză ar fi trebuit să marcăm de două ori”, a spus tehnicianul.

FCSB a început astfel cu dreptul grupa unică din Europa League, reușind o victorie prețioasă în deplasare, în fața unei echipe cu 75% posesie, dar fără eficiență la finalizare.

