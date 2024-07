Serghei Mizil, prieten din copilărie cu Irinel Columbeanu, a vorbit despre situația dificilă a fostului milionar în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Columbeanu, care și-a pierdut întreaga avere și locuiește acum la un azil, a fost uitat de mulți dintre prietenii săi, nici măcar de ziua lui de naștere la sfârșitul lunii mai nu a fost vizitat.

Mizil a rememorat un moment în care a decis să-i fie alături lui Columbeanu, descoperind atunci că acesta nu mâncase de aproape patru zile.

Bineînțeles că îmi este milă de el. În primul rând că am copilărit împreună. Pe mine m-a impresionat chestia asta… Eram la restaurant cu Adiță și eu nu-l văzusem de mult timp și stătea în fața mea, acum este urât ce spun și mânca în gol. Și zic: Mă, ce este cu ăsta? Nu mâncase de patru zile sau de trei zile. Și atunci am zis bă nu se poate chiar în halul ăsta. Lumea este foarte rea. Au sărit toți… pe internet că am vrut să îi iau banii, că i-am tăiat special mâncarea. Nu i-am tăiat special mâncarea, că nu îi tai eu mâncarea nici lui mama, dar lui ăla. Ce se întâmplă? Fata mea nu are două degete, dintr-un accident și ea neputând să taie, ea l-a văzut că nu poate să taie (n.r. pe Irinel Columbeanu) și eu fiind lângă el, mi-a zis tată taie-i tu… Adică nu am făcut-o conștient și nu am făcut emisiunea să îi luăm banii. Asta am făcut, să-l ajutăm și eu zic că am făcut foarte, foarte bine,

a spus Serghei Mizil, întrebat dacă îi este milă de Irinel Columbeanu.