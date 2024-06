Irina a fost așteptată la aeroport de tatăl ei, iar ulterior cei doi au vizitat mai multe locuri din țară, fiind văzuți recent la Cluj. Reîntoarsă în România după 6 ani, tânăra a avut o apariție impresionantă, atrăgând toate privirile cu un accesoriu de lux – o geantă de peste 14.000 de euro, conform Wowbiz.

Această pasiune pentru genți și accesorii de lux este moștenită de la ambii părinți. Tatăl ei, Irinel Columbeanu, cunoscut pentru gusturile sale rafinate, și-a păstrat chiar și la azil setul de voiaj de la Louis Vuitton, pe care îl consideră o amintire prețioasă.

Irina a avut și o primă reacție după sosirea în România, mulțumindu-i tatălui ei pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru ea.

Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă. Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept,

a spus Irina Columbeanu pentru „Fiță cu Adiță”.