Fără perdea! Irinel Columbeanu: “Cred că l-am deranjat pe Sorin Oprescu când am candidat la Primăria Capitalei”

Invitat la emisiunea online “Fiță cu Adiță” Irinel Columbeanu a vorbit despre regretele pe care le are, despre viața de milionar pe care a trăit-o, dar amintește și de vremea când a vrut să candideze la Primăria Capitalei.

Întrebat dacă are vreun regret în viață, Irinel Columbeanu nu a stat pe gânduri și răspuns imediat: “Da, am. Atunci când am candidat la Primăria Capitalei. La vremea aceea, domnul împotriva căruia am candidat, domnul Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare și dintr-o dată am primit o comunicare de la banca de la care luasem un credit că a fost declarat scadent. M-am gândit că de la asta mi se trage sărăcia.”

Columbeanu a suferit un AVC, în feburarie 2022, în urma căruia a rămas cu sechele. A avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare și pare că nici acum nu se simte foarte bine. Afaceristul a rămas cu sechele în urma accidentului vascular, iar aceste lucruri se pot observa în interviul acordat; acesta nu-și poate ține ochiul drept deschis și are probleme de vorbire.

De altfel, el a fost plimbat pe lacul Snagov, acolo unde deținea o vilă. Au rămas doar ruinele după ce a luat foc în 2020. Acum, când trece cu barca pe lângă ea, Columbeanu este cuprins de tristețe și regrete târzii.

„I se vede acoperișul, acolo cu acoperișul prăbușit, cu bețele acelea care ies din el. Simt un mare regret, comparat cu unde stau acum, comparația este groaznică.

Acolo sus era camera mea, unde stăteam cu Oana.(…) Eram vecin cu jandarmii. Aici este pontonul unde m-am însurat ca să zic așa, unde am făcut nunta, vasul a acostat aici. A început să se clatine.

Era să fie o mare nenorocire aici. Barca am vândut-o. Vecinii erau super ok. Erau și jandarmii, era și fiica domnului Băsescu”, a mai povestit afaceristul.

