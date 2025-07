Usb type c devine obligatoriu, astfel că odată cu legea din 2024, toate dispozitivele, telefoane, tablete etc, trebuie să folosească încărcător usb type c. De ce usb type c devine încărcătorul comun și ce alte informații se cunosc pe baza acestui subiect? În rândurile de mai jos vom dezbate subiectul mai pe larg, așadar rămâi cu noi până la final dacă ești interesat de noile reglementări privind încărcătorul de tip usb c.

Usb type c: un singur încărcător pentru toate dispozitivele

Încărcătorul usb type c este obligatoriu, începând cu sfârșitul anului 2024, pentru toți producătorii care doresc să vândă anumite categorii de dispozitive în Europa. Legea prevede aceste schimbări doar pentru dispozitivele care oferă încărcare cu fir, așa că cele care se încarcă doar wireless nu vor fi obligate să utilizeze încărcătorul usb type c, cel puțin pe moment.

Ce dispozitive trebuie să folosească neapărat încărcător usb type c? Ei bine, este vorba despre următoarele câteva dispozitive:

telefoane mobile

tablete

camere digitale

căști

căști microfon

console de jocuri video portabile

difuzoare portabile

e-readere

tastaturi

mouse-uri

sisteme de navigație portabile

Cât despre laptopuri, laptopurile se numără și ele printre dispozitivele care trebuie să aibă un port usb type c pentru încărcare, însă directiva amână aplicarea regulamentului pentru laptopuri până la 28 aprilie 2026.

În plus, trebuie utilizate protocoale specifice de încărcare, asta însemnând că dacă pot fi încărcate prin cablu și cu o tensiune mai mare de 5 volți, un curent mai mare de 3 amperi sau o putere mai mare de 15 wați, dispozitivele cu port usb type c trebuie să integreze protocolul USB Power Delivery.

Dispozitivele cu aceste caracteristici trebuie să se asigure că orice protocol de încărcare suplimentar permite funcționalitatea completă a protocolului USB Power Delivery, indiferent de dispozitivul de încărcare utilizat. Aceasta înseamnă că protocoalele de încărcare proprietare nu pot ocoli Power Delivery.

Usb type c: de ce devine încărcătorul comun, care sunt motivele standardizării?

Există câteva motive pentru care s-a ajuns la concluzia că încărcătorul usb type c este cea mai bună soluție. Estimările Uniunii Europene privind beneficiile acestei mișcări sunt interesante. Apariția usb type c se presupune că va economisi 250 de milioane de euro pe an, care altfel ar fi cheltuiți pe surse de alimentare inutile.

De asemenea, odată cu standardizarea usb type c, se va evita fragmentarea excesivă a pieței. Acest lucru va fi un avantaj pentru utilizatori, care nu vor mai trebui să cheltuiască pe un accesoriu pe care l-ar putea avea deja. Potrivit UE, cetățeanul european mediu are cel puțin trei surse de alimentare acasă. Cele eliminate și neutilizate, cel puțin până acum doi ani, reprezentau aproximativ 11.000 de tone de deșeuri electronice în fiecare an.

Deși în ultimele luni unii producători s-au angajat să respecte din timp regulile introduse de directivă, în momentul dezbaterii din Parlamentul European, pe piață erau disponibile dispozitive capabile să se încarce prin diverse tipuri de intrări.

De exemplu, celebrul conector Lightning de la Apple (care îl înlocuise deja) sau microUSB-ul întâlnit pe dispozitivele entry-level cu ceva timp în urmă, până la USB-C. Această inovație a întâmpinat imediat opoziția Apple, care a trebuit în cele din urmă să se conformeze, deși nu fără a strâmba din nas, în ciuda criticilor aduse regulamentului ca fiind „un obstacol în calea inovației ”.

Apple și încărcătorul usb type c

Când regulamentul a intrat în vigoare, Apple a criticat aspru inițiativa, descriind-o ca un obstacol în calea progresului, după cum am și menționat deja. În realitate, interesele Apple au fost amenințate de armonizarea usb type c. Acest lucru se datora faptului că firma din Cupertino primea taxe de la producători terți pentru dezvoltarea și vânzarea de cabluri Lightning. Odată cu noul iPhone 15, chiar și Apple, care a fost prima companie care a scos încărcătorul din ambalaj din motive de mediu, s-a conformat introducerii usb type c.

Totuși, acest lucru nu a împiedicat Apple să găsească o modalitate de a-și asigura veniturile. Noile dispozitive vor veni cu cabluri de încărcare USB 2, cu viteze limitate de transmisie a datelor. Pentru tehnologia USB 3, care oferă un upgrade semnificativ, va trebui să achiziționați un cablu separat, care costă destul de mult, până în 300 de lei. Acest lucru nu ar trebui să afecteze viteza de încărcare, care rămâne în general standard la iPhone-uri.

Usb type c și dispozitivele cu încărcare rapidă

Nu toți producătorii își echipează dispozitivele cu capacități de încărcare rapidă. Cu toate acestea, mai multe mărci chinezești au adăugat capacități de încărcare de mare viteză smartphone-urilor lor, capabile să finalizeze o încărcare completă în doar câteva minute.

Deci, ce s-ar putea schimba? De fapt, nu prea multe. De obicei, dispozitivele cu o capacitate de încărcare de 100 W sau mai mare vin deja cu surse de alimentare compatibile, care acum trebuie doar să fie compatibile cu portul usb type c și să fie etichetate clar pentru cumpărător.

Așadar, încărcarea rapidă nu va fi standardizată, cel puțin nu deocamdată. Producătorii vor putea oferi diferitelor segmente de vânzări viteza de încărcare pe care o preferă, în funcție de model. Cu toate acestea, există o diferență în ceea ce privește tipul de cablu.

Sigur e că toate vor fi usb type c la ambele capete, dar nu este clar dacă și cablul va trebui să fie USB 3 sau USB 2. După cum am menționat anterior, Apple a profitat deja de cerința europeană de a face mai mulți bani cu cablul de generație următoare, care oferă performanțe mai bune de transmitere a datelor.

Cei care vor beneficia cel mai mult de această reglementare vor fi utilizatorii care folosesc mai multe dispozitive de la mărci diferite. De exemplu, va fi posibilă încărcarea unui iPhone, a unor căști, a unei tablete Android sau a unui iPad cu același adaptor de alimentare. În acest fel, prin această lege, se asigură o scădere a deșeurilor, cel puțin parțial și se încurajează folosirea unui singur încărcător usb type c pentru mai multe dispozitive.