Datoria guvernamentală a României reprezintă o fracţiune infimă din totalul global – aproximativ 0,2% –, însă impactul la nivel intern devine tot mai vizibil.

În 2025, îndatorarea statului român este estimată la 258,6 miliarde de dolari, echivalentul a 61,2% din PIB, peste pragurile de prudenţă fiscală stabilite în acord cu Uniunea Europeană.

Creșterea accelerată a datoriei este confirmată și de autorități. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat în luna iulie amploarea acumulării datoriilor, precizând că volumul acestora s-a dublat în ultimii ani, în paralel cu lipsa unor măsuri corective asumate la nivel guvernamental.

„Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60%, a crescut enorm în ultimii cinci ani cu aproape 20%, de la 570 de miliarde de peste 1100 de miliarde, ceea ce, bineînţeles, ne pune într-o altă zonă de risc faţă de ce riscuri aveam de gestionat acum cinci ani sau acum 15 ani”, a explicat Alexandru Nazare.

Un nou maxim istoric: 111 trilioane de dolari în datorii publice la nivel global

La nivel mondial, datoriile guvernelor continuă să se adâncească. În 2025, suma cumulată a ajuns la 111 trilioane de dolari, cu 8,3 trilioane de dolari mai mult decât în anul anterior.

Chiar dacă economia globală a depășit etapa post-pandemie, nevoile bugetare, inflația și programele de sprijin mențin presiunea pe finanțele publice, arată analiza Visual Capitalist.

SUA şi China concentrează mai mult de jumătate din datoria lumii

Două economii domină tabloul global al datoriei: Statele Unite și China. Împreună, acestea controlează 51,8% din totalul împrumuturilor guvernamentale la nivel mondial.

Statele Unite, cel mai mare datornic al lumii, depășesc 38 de trilioane de dolari, ceea ce echivalează cu 125% din PIB. Creșterea rapidă a plăților de dobândă reprezintă un semnal de alarmă: costurile s-au triplat în ultimii cinci ani și sunt pe cale să se dubleze din nou până în 2035, ajungând la 1,8 trilioane de dolari anual.

China a acumulat o datorie de 18,7 trilioane de dolari, majorată cu aproape 2,2 trilioane doar în 2025. Statul continuă să stimuleze economia pe fondul unei piețe imobiliare slăbite, ceea ce alimentează necesarul de împrumuturi.

Japonia, Marea Britanie și Franța completează podiumul global al marilor datornici

Japonia rămâne pe locul al treilea, cu o datorie publică de 9,8 trilioane de dolari – adică 230% din PIB. Chiar şi în acest context, guvernul de la Tokyo ia în calcul noi stimulente de peste 92 de miliarde de dolari pentru a contracara stagnarea economică.

Marea Britanie și Franța ocupă pozițiile următoare, fiecare cu aproximativ 4 trilioane de dolari datorie publică. În Franța, presiunile fiscale au alimentat crize politice repetate: în ultimii doi ani, țara a schimbat cinci prim-miniștri pe fondul disputelor privind reducerea cheltuielilor de stat.

