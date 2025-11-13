România continuă să acumuleze datorii externe într-un ritm accelerat. Potrivit datelor publicate joi de Banca Națională a României (BNR), datoria externă totală a țării a ajuns, la finalul lunii septembrie 2025, la 221,8 miliarde de euro, în creștere cu 17,7 miliarde de euro față de sfârșitul anului trecut.

Ponderea datoriilor pe termen lung în totalul împrumuturilor externe rămâne ridicată, reprezentând 78,6% din total.

Cea mai mare parte a avansului a fost generată de împrumuturile statului. Datoria externă a administrației publice s-a majorat cu 15 miliarde de euro, ajungând la 122,4 miliarde de euro la finalul lunii septembrie.

Totodată, datoria pe termen lung a crescut cu 11,3%, până la 174 miliarde de euro, în timp ce datoria pe termen scurt s-a menținut aproape constantă, la 47 miliarde de euro, o creștere ușoară de doar 0,2%.

Sectorul bancar și investițiile directe, contribuții moderate

Soldul datoriei externe deținut de societățile care acceptă depozite (exclusiv BNR) s-a ridicat la 13,3 miliarde de euro, față de 12,8 miliarde de euro la sfârșitul anului 2024.

În același timp, creditele intra-grup și investițiile directe au totalizat 50,6 miliarde de euro, iar datoria externă cumulată (inclusiv cea a administrației publice, alocările de DST la BNR și alte componente) a atins 170 miliarde de euro.

Indicatorii de sustenabilitate, ușor îmbunătățiți

BNR notează o evoluție pozitivă a indicatorilor privind serviciul datoriei și rezervele valutare. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 15,1% în perioada ianuarie – septembrie 2025, de la 21,5% în anul anterior.

De asemenea, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii s-a îmbunătățit, ajungând la 6 luni la 30 septembrie 2025, comparativ cu 5,7 luni la sfârșitul anului 2024.

În ceea ce privește acoperirea datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR, aceasta s-a situat la 103,2%, față de 103,6% la finele anului trecut — un nivel considerat confortabil din perspectiva stabilității externe.

