Specialiștii avertizează că dependența tot mai mare de împrumuturi externe vulnerabilizează poziția fiscală a României și crește povara dobânzilor plătite din bugetul public

Guvernul României continuă să se bazeze pe împrumuturi masive pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență. La începutul lunii octombrie, Executivul a atras 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin trei emisiuni de obligațiuni cu maturități de 7, 12 și 20 de ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Fondurile obținute vor acoperi parțial deficitul bugetar crescut de la 7% la 8,4% din PIB, după rectificarea bugetară aprobată recent, dar și pentru rostogolirea datoriei mai vechi, care continuă să apese asupra finanțelor publice, scrie profit.ro. Creșterea deficitului a urcat necesarul de finanțare pentru acoperirea golurilor bugetare de la 135 la circa 160 de miliarde de lei, în timp ce planul total de finanțare pentru 2025 a fost revizuit la un record istoric de 259 de miliarde de lei.

În prezent, statul a reușit să atragă 238,4 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că, până la sfârșitul anului, Ministerul Finanțelor trebuie să mai împrumute puțin peste 20 de miliarde de lei. Din total, 108,6 miliarde lei provin din finanțări externe, prin eurobonduri și alte împrumuturi în valută, în timp ce restul sumelor sunt acoperite prin titluri vândute pe piața internă și alte operațiuni de trezorerie.

De la începutul anului, România a accelerat și plasamentele private, care au ajuns la 4,3 miliarde de euro la finalul lunii septembrie, un ritm considerat „atipic” de economiști, într-un context în care costul finanțării internaționale rămâne ridicat.

Totodată, în cadrul celei mai recente emisiuni de eurobonduri, Guvernul a răscumpărat datorii vechi de un miliard de euro, ceea ce înseamnă că valoarea netă efectivă a împrumutului nou este de 3 miliarde de euro.

Rectificarea bugetară a adus o presiune suplimentară asupra finanțelor publice, întrucât ținta de deficit a fost din nou revizuită în creștere, la fel ca în anii precedenți. Anul trecut, statul a împrumutat 252 de miliarde de lei, deși planul inițial prevedea sume mai mici, modificate de trei ori în cursul anului, pe fondul deteriorării execuției bugetare.

Tendința pare să continue și în 2025. În debutul acestui an, Guvernul estima un deficit de 5% din PIB, adică 86,6 miliarde lei, însă ajustările succesive au dus la o creștere abruptă, deficitul final a fost de 8,65% din PIB, echivalentul a 152,7 miliarde lei.

Specialiștii avertizează că dependența tot mai mare de împrumuturi externe vulnerabilizează poziția fiscală a României și crește povara dobânzilor plătite din bugetul public. În același timp, costul împrumuturilor se menține ridicat în contextul incertitudinilor geopolitice și al politicilor monetare restrictive din zona euro.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.