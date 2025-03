Follow the Money! – este îndemnul senatorului PSD Daniel Zamfir, care atrage atenția că „independentul onest” Nicușor Dan cheltuie mult mai mulți bani în această campanie decât toți ceilalți.

„Oameni buni, chiar nu pare dubios că „independentul onest” cheltuie muuult mai mulț bani în această campanie decât toți ceilalți? Să nu uităm, totuși, „onestul” e la a treia campanie electorală într-un an, și constatăm că resursele financiare sunt inepuizabile!”, spune Daniel Zamfir într-un mesaj pe Facebook, referindu-se la Nicușor Dan, sub titlul „Follow the Money”.

Zamfir se întreabă cine-i plătește campania de panouri publicitare din toată țara, care a depășit-o „pe cea a ostașului?”

„Cine-i plătește campania din online care se apropie de cea a lui Georgescu? Nicușoare, dacă tot o ții cu onestitatea, fă publice sursele de finanțare și contractele! Te finanțează rusofilul Matei Păun? Te finanțează fundațiile soroșiste? Care-s voluntarii pe care-i tot invoci de la care aduni tu vreo zece milioane de euro? Hai, onestule, curaj!”, mai scrie Zamfir.

Acesta adaugă că se gândește că instituțiile statului, „nepenetrate de soroșiști, s-or sesiza să facă lumină în ograda „onestului”…”.

