Dani Mocanu și fratele său, arestați la domiciliu în Napoli. Instanța italiană a confirmat decizia până la termenul din 25 noiembrie

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, condamnați în România pentru tentativă de omor, au fost plasați în arest la domiciliu de către Curtea de Apel din Napoli, potrivit unor surse judiciare citate joi.

Magistrații italieni au confirmat arestarea preventivă a celor doi și au dispus ca măsura să fie executată la o adresă din provincia Napoli, în așteptarea unei noi audieri programate pentru 25 noiembrie.

Frații Mocanu au fost depistați și reținuți luni, 10 noiembrie 2025, în localitatea Casola di Napoli, în urma unei operațiuni comune între Poliția Română și autoritățile italiene, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR). Acțiunea a fost coordonată de polițiștii din Brescia și Napoli.

Cei doi frați, în vârstă de 35 și 33 de ani, au fost condamnați în România la pedepse de 4 și, respectiv, 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor. Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, într-o benzinărie din zona Podul Viilor, cei doi ar fi agresat violent un bărbat cu care aveau un conflict mai vechi. Victima a supraviețuit, însă incidentul a fost încadrat ca tentativă de omor.

După condamnare, frații Mocanu ar fi părăsit România, fiind dați în urmărire internațională prin Interpol.

Decizia Curții de Apel din Napoli de a dispune arest la domiciliu vine în contextul în care autoritățile italiene urmează să analizeze procedura de extrădare în România. În tot acest timp, cei doi nu au voie să părăsească domiciliul stabilit în Napoli.

Dosarul lor va reveni în fața instanței italiene pe 25 noiembrie, când se va decide dacă măsura preventivă va fi menținută, înlocuită sau dacă va începe procedura de predare către România.

