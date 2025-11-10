Dani Mocanu prins în Italia după ce fusese dat în urmărire internațională

Autoritățile italiene au reținut recent manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, după ce cei doi au fost dați în urmărire internațională.

Cei doi frați fuseseră condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor, Dani Mocanu primind patru ani de închisoare, iar fratele său șapte ani. După pronunțarea sentinței, ambii au fugit și nu au putut fi găsiți de autoritățile române.

Incidentul care a dus la condamnare a avut loc în 2022, într-o benzinărie din Argeș. Conform anchetatorilor, frații Mocanu s-au năpustit cu furie asupra unui grup de bărbați, pornind de la o dispută pentru un loc de parcare. Dani Mocanu a ținut victimă, în timp ce fratele său a lovit bărbatul cu o bară metalică, provocându-i o fractură de craniu și traume permanente.

După atac, cei doi au fugit în Italia, unde au stat la Napoli până la capturarea lor de către poliție. Autoritățile italiene au colaborat cu cele române pentru a-i preda pe cei doi frați justiției din România.

Comunicatul oficial al Poliției Române

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

