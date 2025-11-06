Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română și a depus, joi, jurământul de credință. Ceremonia de depunere a jurământului de credinţă faţă de România a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Alături de Charley Ottley au depus jurământul mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română, anunță Antena 3 CNN.

Realizatorul documentarelor Wild Carpathia este deja cetățean de onoare al orașului Brașov.

„Prin documentarele sale de excepţie – ‘Wild Carpathia’ şi ‘Flavours of Romania’ – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

Charley Ottley a vizitat pentru prima dată România în 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an. În vara lui 2017, a fost aplaudat la scenă deschisă de reprezentanţii a 193 de ţări după ce a prezentat la sediul ONU din New York un episod din Wild Carpathia.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!