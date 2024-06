Tricourile tricolorilor din meciul cu Ucraina, însoțite de portretele pictate ale acestora, într-o licitație caritabilă

Tricourile tricolorilor din meciul cu Ucraina, însoțite de portretele pictate ale acestora sunt incluse într-o licitație caritabilă extraordinară, organizată de Federația Română de Fotbal și Liceul „Nicolae Tonitza”.

“Anunțăm o expoziție-eveniment la Galeriile Artmark, însoțită de o mare licitație caritabilă. Previziunile Artmark pentru EURO 2024: jocul tricolorilor este artistic! Cei 26 de jucători selectați de Federația Română de Fotbal în lotul oficial al Naționalei pentru a ne reprezenta la campionatul care anul acesta are loc în Germania au fost imortalizați în picturi realizate artiștii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Capitală”, anunță organizatorii, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Lucrările vor participa la o licitație caritabilă extraordinară, intitulată chiar „EURO 2024″, care va avea loc în data de 27 iunie, a doua zi după cel de-al treilea meci din grupă al României, disputat cu Slovacia. Toate fondurile obținute vor fi donate instituției de învățământ, pentru a finanța campania acesteia de încurajare a aplicării pentru meseriile vocaționale pe care liceul le formează de timpuriu.

Iubitorii de frumos care apreciază și performanța în sport au posibilitatea să achiziționeze un pachet unic, format din tricoul de joc al tricolorilor, semnat olograf după primul meci de la EURO 2024, România-Ucraina (care va avea loc luni, 17 iunie, de la ora 16.00), precum și pictura dedicată.

Inițiativa a aparținut Federației Române de Fotbal, care a comandat și folosit picturile acestea pentru a realiza videoclipul oficial de anunțare a lotului, producție ce a fost filmată la Liceul „Tonitza” în chiar sala de curs în care artiștii ce au urmat liceul și-au finalizat operele.

Ne-am dorit să anunțăm într-un mod cât mai inedit lotul de jucători care merge la turneul final. Ne bucurăm că am găsit sprijinul Galeriilor Artmark și a Liceului de Arte Plastice «Nicolae Tonitza». Am avut și norocul că am avut parte de niște tineri artiști foarte talentați, care au reușit niște desene absolut superbe. Am reușit să aducem laolaltă arta și sportul. În acest videoclip emoționant, fotbalul și arta și-au dat mâna, creând un pod între două lumi aparent incongruente. Ne bucurăm împreună, pentru că România suntem toți. Iar noi ne dorim să aducem din nou bucurie românilor, așa cum s-a întâmplat și în preliminarii.

Cătălin Popescu, manager media al Federației Române de Fotbal.